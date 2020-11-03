新北捷青租金補貼受理申請 每月補助2400元

新北捷運青年住宅租金補貼即日起至11月30日受理申請，預計補貼300名每月2400元，最長補助1年，新北城鄉局指出，可採紙本或線上方式提出申請，凡事新北設籍或就學、就業的青年民眾都能提出申請。

城鄉局指出，申請人須年滿18歲以上未滿40歲，單身或新婚或育有未滿7歲子女者，且現於新北設籍或就學、就業，而家庭成員在新北、台北、桃園、基隆均無自有住宅，家庭年收入合計低於127萬以下且每人每月平均收入低於5萬4250元。

城鄉局表示，需注意承租的住宅建物要符合規定，承租人與出租人或所有權人不可為直系親屬關係。線上申請者可至鄉局網站填寫基本資料，並上傳身分證等影像檔即可完成；紙本申請者可將申請書郵寄或臨櫃送件。