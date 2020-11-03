北市新增納管7百家燒烤牛排館 未設空汙設施最高罰百萬

環保署年底將公告「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法草案」，由地方政府因地制宜加嚴納管。北市環保局表示，北市將針對燒烤、牛排館及資本額達10萬元且營業面積100平方公尺以上餐飲業，全面納管，預估新增納管近700家。業者明年底前若未依規定設空汙防制設備，可依空污法依規模及汙染情形，處2至100萬元不等罰鍰。

環保局空噪科長楊梅華表示，為使管制對象有充分時間因應，環保署年底公告後，北市府針對新設餐飲業，要求應於辦法發布日起3個月符合相關規定；既設餐飲業則為發布日起1年應符合相關規定。

楊梅華表示，環保署預告的「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法草案」，納管規模為1000平方公尺以上或座位達300個以上飯店、會館或百貨公司美食街等。但考量北市地狹人稠，加嚴納管門檻，除店面經營燒烤店、牛排館、資本額達10萬元且營業面積100平方公尺以上之餐飲業，全面納管外，對於屢遭陳情餐飲業，經環保局認定有汙染之虞，也將指定納管。

環保局表示，預估納管的近700家餐飲業，將強制規範業者設廢氣收集風速0.5m/s以上氣罩及靜電機、或設置活性碳吸附油煙、異味處理等設備。業者也需每月定期維護保養1次以上，並保留操作及維護紀錄2年備查。若未能履行依法義務，環保局可依空污法第23條告發，依營業規模及汙染情形，處2萬元到100萬元之罰鍰。

至於未達北市納管規模的小吃燒烤店等，楊梅華表示，若有民眾陳情空汙，環保稽查人員也會到現場稽查，若未符空品標準規定，也可以依照空汙法第32條，開罰1200元至10萬元不等罰款。

環保局表示，為協助餐飲業者採行有效空汙防制技術，2019年已透過專案稽查與技術輔導，清查及改善北市2000多家餐飲業，已削減約85公噸PM2.5。北市公害陳情案件也由2018年的4994件，下降至2019年的4293件，整體降幅達14%；每年4000多件餐飲業油煙異味陳情，也約占整體空汙陳情案的43%。