全台最大淡水紫藤花園驚傳歇業 老闆：我也很無奈

新北市淡水「紫藤咖啡園」兩處園區加起來共有1.3萬坪土地，每年清明節前後盛開季總吸引大批遊客前來朝聖、打卡拍照，但因為違建問題遲遲無法解決，紫藤咖啡園老闆賴文鏗宣布將在明年4月歇業，並開始對外販售紫藤花。

賴文鏗多年前發現日本紫藤花浪漫又美麗，於1994年引進台灣，打造了「紫藤咖啡園」屯山園區與水源園區，成全台最大紫藤花園，平均每年有上萬名遊客造訪。

但「紫藤咖啡園」去年開始不斷遭人檢舉違建，接連遭開6萬、18萬罰單，新北市政府會勘後，認為咖啡園違反農牧地使用規定，地上有違規建物，要求限期改善。

賴文鏗表示，紫藤花盛開季碰巧在清明節前後，那個時期經常下雨，所以他們才會在農地上打造水泥涼亭，希望讓民眾遇上雨天時不會敗興而歸，仍能坐在涼亭內欣賞紫藤花海，沒想到卻因為這樣遭人檢舉，只能拆掉所有水泥設施。

賴文鏗也說，涼亭拆掉後，民眾沒地方躲雨，實在也很難經營下去，新北市除了罰款，也想派拆除大隊來，但我覺得挖土機只會破壞花園，所以決定自己拆，短短幾天到現在已經拆掉60%。

賴文鏗說，我會遵守法規，在期限內拆除「紫藤咖啡園」，但若是政府願意協助輔導，有轉圜餘地可能，我們絕對會努力再撐下去，畢竟民眾的笑容才是自己最想看見的。

賴文鏗指出，「紫藤咖啡館」光建設成本就花了2000萬，每年賺的2、300萬也都僅能收支平衡，做這個不是為了賺錢，是為了民眾的笑容，所以本來今年被檢舉時就要歇業，但考量到有民眾已買好預售票，決定稱到明年，讓民眾欣賞最後一次紫藤花海。

新北市農業局表示，去年起便不斷接獲民眾陳情，表示紫藤咖啡園2處園區都處於農牧用地上，有建物、涼亭、水泥鋪面等違規，才派人前往園區予以開罰。