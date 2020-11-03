一滴水用2次 迪化、內湖汙水廠年省5000萬水費

台北市政府長期落實循環經濟、節水政策，利用再生水清洗迪化及內湖2座汙水處理廠的廠區地面、池槽、設備機台、植裁澆灌，馬桶沖水等，一年省下5000萬水費，更響應水資源永續利用，提供民眾免費取用再生水，共同為抗旱、省水努力。

北市衛工處長林昆虎指出，因應台灣自1967年首度豐水期無颱風，面臨最大缺水危機，全台各地用水緊張時刻，呼籲民眾珍惜水資源。

迪化及內湖汙水處理廠肩負處理大台北地區民眾每日產生的生活汙水，還落實循環經濟理念，將汙水經處理後，生產成再生水提供廠區及民眾使用，一滴水用兩次，達到水資源再利用。

林昆虎表示，汙水處理場是自來水用水大戶，每度水單價高達20元，經統計，迪化及內湖汙水處理廠每年約使用250萬噸再生水清潔廠內機械設備、地面、牆面以及公園植草澆灌，利用再生水取代自來水，讓節約用水不再只是口號，也省下超過5000萬自來水費。

迪化汙水處理廠長盧師璇說，迪化廠及內湖廠每日分別可生產1萬噸、2萬噸的再生水，24小時提供機關團體、民眾免費取用，並用於營建工地抑制揚塵灑水、街道清洗、路面降溫、綠地澆灌等不與人體直接接觸用途。

民眾若有需求，可就近至大同區酒泉街235號迪化汙水處理廠，或是內湖區舊宗路2段2號內湖汙水處理廠的警衛室登記取用。