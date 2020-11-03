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地價稅11月1日開徵 台中推紓困延期或分期繳納

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
2020年地價稅開徵，繳納期間從11月1日至11月30日，台中市政府已寄出繳費單。圖／台中市地政局提供
2020年地價稅開徵，繳納期間從11月1日至11月30日，台中市政府已寄出繳費單。圖／台中市地政局提供

2020年地價稅開徵，繳納期間從11月1日至11月30日，台中市政府已寄出繳費單，以今年8月31日在地政機關登載的土地所有權人為納稅義務人，民眾可臨櫃、超商繳費、信用卡或儲蓄轉帳繳稅、網路、APP繳稅或帳戶扣款等多元方式辦理；另市府已針對疫情祭出紓困措施，如納稅義務人有繳納困難，可洽地稅局申請延期或分期繳納。

地稅局表示，地價稅計徵是按土地所有權人在同一縣、市所有土地總歸戶後的地價總額計算，如在同一縣市內擁有2筆以上的土地，將只收到1張地價稅繳款書，民眾若未收到，請洽地方稅務局各分局補發。

地稅局說明，今年度提供多元繳稅方式，民眾可至代收稅款的金融機構或四大超商臨櫃辦理，也可持自然人憑證、健保卡或工商憑證，至便利商店以多媒體資訊機列印單據繳費。或可免出門，以信用卡或存款帳戶轉帳、約定帳戶扣款、地方稅網路申報作業網站 或APP繳納稅款，包括台灣行動支付、ezPay簡單付、高銀行動e點通、三信行動Plus、玉山Wallet、i繳費、中國信託行動銀行Home Bank及8大公股銀行之行動網銀。

地稅局表示，今年納稅加強便民服務、開放非本人名義持有的信用卡繳稅、超商代收稅款限額則從2萬元提高到3萬元，且完全不需手續費、同時也開放使用「實體信用卡」、「行動支付」及「電子票證」如一卡通、悠遊卡等非現金支付工具繳納稅款。

今天受疫情影響，地稅局推出紓困措施，如納稅義務人有繳納困難，可洽地稅局申請延期或分期繳納。此外至四大超商或以信用卡、晶片金融卡、活期存款帳戶等方式繳納者，繳納截止日開放至今年12月2日24時前，12月1日至12月2日繳納者，雖然不加徵滯納金，但是仍屬逾期繳納案件。

繳稅方式如有疑問，可利用地稅局免費服務電話0800－000321或04-22585000按1轉全智慧客服中心查詢，將有專人為您服務。

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