中市整修大坑風動石公園 明年3月完工

台中市大坑風景區目前共規劃有12條步道，市府將投入1800萬元經費辦理「大坑風景區周邊步道及遊憩設施改善工程」，針對大坑8號步道及風動石公園進行整體規劃設計，預計明年3月完工，未來8號步道的木棧道將更新優化，提供民眾更安全舒適的登山環境及休憩空間，風動石公園也將設置互動式共融遊具，打造全齡休憩環境。

觀旅局指出，為減少對登山遊客的影響，8號步道施工期間將僅封閉0K+700至0K+950路段及風動石公園周邊，其餘8號步道產業道路路段仍可正常通行，讓登山遊客還是能運用產業道路區段健身。

觀旅局長林筱淇表示，大坑風動石為大坑6-10號步道的重要節點，也是民眾登山健行重要休憩區域，因設施長年使用老舊，因此針對大坑風動石公園及附近步道相關老舊設施及損壞部分進行更新改善，並增設符合不同年齡層大、小朋友之互動式共融遊具等設施，像是樹形溜滑梯、爬網組、爬環、平衡木橋、平衡梯、平衡木樁等。

另外，特別針對休憩及觀景平台進行整修及新建，讓登山節點歇腳的休憩空間有更豐富的遊憩體驗，為遊憩據點更添遊憩價值，帶來更多歡樂。