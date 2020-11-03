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反對北門蘆竹溝設太陽光電 逾百居民到台南議會陳情

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
100多名台南市北門區蘆竹溝居民今天上午在議員陳昆和（右）的帶領下到台南市議會陳情，議長郭信良（中）接陳情書。記者鄭維真／攝影
100多名台南市北門區蘆竹溝居民今天上午在議員陳昆和（右）的帶領下到台南市議會陳情，議長郭信良（中）接陳情書。記者鄭維真／攝影

「反對設置太陽能板！」100多名台南市北門區蘆竹溝居民今天上午在議員陳昆和的帶領下到台南市議會陳情，指在當地發展太陽光電恐衝擊環境生態、養蚵產業，要求光電業者全面退出，台南議長郭信良接下陳情書，表示市府、業者和地方沒有充分溝通下，不宜施作光電板。

台南市經發局回應，該案總申請範圍共41公頃，目前完成30公頃，業者最早去年2月26日已取得經濟部電業籌設許可，業者雖取得合法申設資格，但市府期待業者充分理解地方疑慮，順應民意並善盡社會責任；另外，也嚴禁業者以化學藥劑清洗太陽能板及產生污染的可能。

「我們訴求是太陽能全數退出蘆竹溝！」蘆竹溝反對太陽能設置自救會長陳冠樺說，蘆竹溝9成都是養蚵為主，居民對太陽能有汙染疑慮，因為設置地點距離北門潟湖和村莊太近，要是有汙染恐對自然生態、居住環境造成嚴重影響。61線以西都是生態敏感區，包括有候鳥、水生生物，希望不要汙染這片淨土。

陳冠樺說，太陽能要設在他們的村莊，結果業者說明會只開在其他村莊，從沒有來與居民協調溝通，如果有協調他們可能還會讓業者做，但從來都沒來過，所以居民的訴求就是「不要讓業者施作」。

議長郭信良表示，人民會全力支持國家政策，但政策絕對不能危害人民生存、危害生活空間，如果有影響，百姓就要站出來適當陳情，希望市府、中央能聽進百姓聲音，在沒有充分溝通之前，不能施作。

經發局表示，台61線以西臨近蘆竹溝申請「不利耕作農地」範圍為5.71公頃，市府去年11月21日核發農業設施容許使用同意書，並建議業者配合在施工前、施工後定期檢驗水質，在設施運作階段設置集水井，針對排放水進行水質監測及汙水處理，若未來太陽光電汙染水質影響附近養殖業，業者應負責賠償居民造成的損失，以消除民眾疑慮。

台南市長黃偉哲去年5月面對反七股漁電共生自救會漁民時即有表明，市府採生產、生活、生態的「三生原則」，對於「台61線以西」地區「暫不開放農地申請漁電共生」容許使用的原則不曾改變。

100多名台南市北門區蘆竹溝居民今天上午在議員陳昆和（左二）的帶領下到台南市議會陳情，議長郭信良（左一）接陳情書。記者鄭維真／攝影
100多名台南市北門區蘆竹溝居民今天上午在議員陳昆和（左二）的帶領下到台南市議會陳情，議長郭信良（左一）接陳情書。記者鄭維真／攝影

水質 自救會 郭信良

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