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三重河濱鴨鴨公園年度主題派對下月展開 地景先變裝
新北市三重「鴨鴨公園」正在悄悄變裝，預計今年12月5日至明年元10日展出，目前先推出農村風趣主題地景藝術，以農村特色、鴨子為素材打造「歡樂小鴨村」，配置充滿懷舊復古風，如鴨間稻、穀倉鴨舍、稻草編織等，鴨欄分為2小池，中間打造水岸人家過橋地景，可觀賞小鴨子，每日也能看到養鴨人家趕鴨秀，夜間則有光雕。
新北市水利局表示，今年有呆萌吸睛的吐蕃小鴨，每天上午8點到下午4點半有小鴨遊憩時間，遊客可與小鴨近距離接觸。
交通方式可從堤內市區中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，堤外即可看到「鴨鴨公園」；三重環河南路近堤防側經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園忠孝碼頭，往上游約1.3公里中興橋旁即可到達；捷運三重站1A或機捷A2站出口往重新橋方向，經重新市集及重新棒球場直走約700公尺也可到達。
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