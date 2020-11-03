三重河濱鴨鴨公園年度主題派對下月展開 地景先變裝

新北市三重「鴨鴨公園」正在悄悄變裝，預計今年12月5日至明年元10日展出，目前先推出農村風趣主題地景藝術，以農村特色、鴨子為素材打造「歡樂小鴨村」，配置充滿懷舊復古風，如鴨間稻、穀倉鴨舍、稻草編織等，鴨欄分為2小池，中間打造水岸人家過橋地景，可觀賞小鴨子，每日也能看到養鴨人家趕鴨秀，夜間則有光雕。

新北市水利局表示，今年有呆萌吸睛的吐蕃小鴨，每天上午8點到下午4點半有小鴨遊憩時間，遊客可與小鴨近距離接觸。