遭爆涉詐領助理費 林穎孟：有心人士勿見縫插針
台北市議員林穎孟遭助理向媒體投訴涉嫌詐領助理費。林穎孟今天指出，因常在外跑行程，較少管辦公室助理運作，現正與助理調整較好工作模式，希望有心人士不要見縫插針。
鏡週刊報導，有多名助理投訴無黨籍台北市議員林穎孟涉嫌詐領助理費、挪用助理勞健保保費等狀況，林穎孟回應，原以為是單純勞資糾紛，現在才驚覺有助理為政治目的，故意設計她。
多家媒體今天上午透過LINE群組詢問林穎孟相關回應，林穎孟在群組內表示，作為新人起步困難，辦公室工作繁重，雖然資源很少，但她在議會大會及委員會都認真出席參與討論，其它時間也努力跑行程，每天都把工作完成。
林穎孟指出，過去她常在外面跑行程，較少管辦公室助理運作方式，目前正與助理調整較好工作模式，雙方都很用心解決問題，希望有心人士不要見縫插針，她也不會隨之起舞。
林穎孟說， 剛才仔細看媒體報導內容，看到有引用她的澄清回應，感謝關心。
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