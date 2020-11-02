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國美館前館長夫人介入採購？ 李永得：無不法但有瑕疵
國立台灣美術館前館長林志明遭爆太太彭安安「夫人干政」疑似不當介入採購等。文化部長李永得今天出席國美館長交接儀式，他指出調查結果出爐，未發現違法「但有行政瑕疵。」
國立台灣美術館新任館長由梁永斐接任，館方今舉辦交接典禮，梁永斐表示，上任後將辦員工座談會傾聽。推動全民美學，也希望將表演藝術與音樂、舞蹈帶入館內。
國美館前館長林志明因夫人干預館務風波，林志明提出借調期滿歸建，任期到上月26日，副館長梁晉誌代理，梁永斐擔任新任館長，文化部長李永得監交。
前館長被爆「夫人干政」事件，李永得說，國美館經歷風風雨雨，期待新人新政，歸於平靜。
李永得說，至於前館長「夫人干政」「不當採購」等，文化部目前初步調查結果，在法律層面上尚未發現有任何不法，但部份事件確有行政瑕疵，例如楊三郎畫作修復案，採購沒有問題，但惟行政處理上有瑕疵，要檢討。
前館長太太被爆干預館務的部份，遭控疑介入百萬沙發採購，文化部末未發現直接或間接事證，但她的確對國美館事務有介入，不當管理行為，還未構成違法，會請前館長本身再檢討。
梁永斐58歲，公職30餘年，曾任國父紀念館長、文化部藝術發展司長、參事與國立中正紀念堂管理處副處長等。
出席交接典禮，包括前監察院長張博雅、立法院副院長蔡其昌丶國美館前館長薛保瑕、國立歷史博物館長廖新田丶台南市立美術館基金會董事長黃光男丶藝術家陳銀輝、倪朝龍、陳輝東、謝理法、李秉圭、陳啟村、蘇憲法、廖修平等，新竹生活美學館長高平洲丶台東生活美學館長李吉崇丶台積電文教基金會董事長張淑芬等。
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