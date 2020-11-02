國美館前館長夫人介入採購？ 李永得：無不法但有瑕疵

國立台灣美術館前館長林志明遭爆太太彭安安「夫人干政」疑似不當介入採購等。文化部長李永得今天出席國美館長交接儀式，他指出調查結果出爐，未發現違法「但有行政瑕疵。」

國立台灣美術館新任館長由梁永斐接任，館方今舉辦交接典禮，梁永斐表示，上任後將辦員工座談會傾聽。推動全民美學，也希望將表演藝術與音樂、舞蹈帶入館內。

國美館前館長林志明因夫人干預館務風波，林志明提出借調期滿歸建，任期到上月26日，副館長梁晉誌代理，梁永斐擔任新任館長，文化部長李永得監交。

前館長被爆「夫人干政」事件，李永得說，國美館經歷風風雨雨，期待新人新政，歸於平靜。

李永得說，至於前館長「夫人干政」「不當採購」等，文化部目前初步調查結果，在法律層面上尚未發現有任何不法，但部份事件確有行政瑕疵，例如楊三郎畫作修復案，採購沒有問題，但惟行政處理上有瑕疵，要檢討。

前館長太太被爆干預館務的部份，遭控疑介入百萬沙發採購，文化部末未發現直接或間接事證，但她的確對國美館事務有介入，不當管理行為，還未構成違法，會請前館長本身再檢討。

梁永斐58歲，公職30餘年，曾任國父紀念館長、文化部藝術發展司長、參事與國立中正紀念堂管理處副處長等。