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侯友宜喊話盼11月通車 藍海線免費搭一個月
新北市長侯友宜今天視察「淡海輕軌第一期藍海線」通車前整備狀況時表示，只要交通部核定，最快11月就能正式營運。新北捷運公司說，通車日起一個月，藍海線三站免費搭乘。
交通部在10月16日完成藍海線履勘，共列出18項改善缺失，其中7項缺失營運前須改善，待新北市政府改善完成並報交通部核准後，再決定通車日期。
新北市長侯友宜今天下午到淡水區視察「淡海輕軌第一期藍海線」通車前整備狀況，新北市捷運工程局長李政安簡報指出，已改善缺失，並於10月26日函報交通部申請營運許可。
侯友宜會後接受媒體聯訪表示，只要交通部核定，藍海線可望在11月正式營運，屆時將配合通車推出系列活動，「等正式通車後，會帶太太來這走一走，心情一定很好。」
針對藍海線通車預期效益，侯友宜說，綠山線通車以來，通勤運量較去年提升74%，每日平均運量提升42%，未來藍海線通車後，相信可帶動更多人潮和發展。
新北捷運公司表示，藍海線通車後，從紅樹林站至淡水漁人碼頭站的單程票價為30元，通車日起一個月，新增的台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站等三站區間，民眾持電子票證可免費搭乘。
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