侯友宜喊話盼11月通車 藍海線免費搭一個月

汐止區水蓮山莊居住人口幾千人，只是，聯外道路的人行道，因為年久失修，有好幾個地方都已經蹺起來，不但走路踢到容易受傷，也曾經有人滑倒，所以，市府養工處也在今年進行整體更新改善，不但變的平坦好走，整體景觀也更好。

2020-11-02 19:05