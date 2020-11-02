非法旅宿檢舉獎金編210萬 僅發3萬 北市：蒐證困難

台北市今年曾發生信義區有非法旅館收住居家檢疫者，造成周遭居民人心惶惶。為了加強非法旅宿及日租套房查緝，北市觀光傳播局今年三月起，祭出檢舉獎金制度，不過台北市議員許家蓓質疑，北市府今年編列210萬元預算，卻僅發出3萬元，預算執行率超低、僅1.43%；甚至市府明年還要加碼編列至270元，議員轟，市府政策成效差，莫讓檢舉獎金變成紙上談兵。

許家蓓調閱資料發現，觀傳局的檢舉獎金政策上路迄今，檢舉案件數從每月三、四十件，一路下滑，八、九月更分別僅有兩件及一件檢舉案。目前受理128件檢舉案，更僅2件發出檢舉獎金。觀傳局109年編列檢舉獎金預算210萬，目前只發出3萬，預算執行率僅1.43%。

對此，觀傳局表示，因事證蒐集困難，且業者也不一定按時繳納罰鍰，故檢舉後，可能需經過數月才能裁罰並完成罰鍰收繳，導致僅2兩案完成獎金發放。

許家蓓認為，行政程序的確需要時間，但觀傳局也應向民眾說明清楚，並定期回報案件查處進度，莫讓民眾認為檢舉獎金「看的到拿不到」，反而降低民眾檢舉意願，且從數據上看，檢舉案件也真有下降趨勢。

另外，議員也質疑，觀傳局明年打算將檢舉獎金預算加碼至270萬，但今年執行狀況卻不到一成，觀傳局既然決心推行獎勵辦法，就要盡力達成目標，莫讓檢舉獎金制度成為紙上談兵，無法真正起到查緝之效。