淡海輕軌藍海線第一期來了 最快11月通車首月免費

交通部日前履勘淡海輕軌藍海線第一期（淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站），新北捷運局表示，已於10月26日完成全數須改善事項，並報交通部核准營運許可，新北市長侯友宜今視察整備情形時表示，只要交通部核定，就可以在11月正式營運，民眾於通車日起一個月可持電子票證免費搭乘。

侯友宜指出，藍海線第一期雖然只有三站，卻是全國唯一可看到海岸的捷運軌道，途中行經的藍海橋，更可遠眺最美麗的淡水暮色及滬尾古戰場遺址，兼具歷史意象及自然風光，提供民眾通勤以外，還能帶動觀光休閒旅遊。

侯友宜表示，交通部上次履勘提出的七項缺失，已在10月改善完成並報請交通部核定，只要核定通過、取得營運許可，就能在11月正式營運，將配合通車推出系列活動，「等正式通車後，會帶太太來這走一走，心情一定很好。」

新北捷運局指出，紅樹林站至淡水漁人碼頭站的單程票價為30元，通車日起一個月，藍海線第一期範圍台北海洋大學站至淡水漁人碼頭站可憑電子票證免費搭乘，通車典禮當天下午2點正式營運，晚上7點將舉行海上煙火秀。

新北捷運局表示，目前正於紅樹林站進行輕軌香票選，預計在年底推出全台首列香氛列車，並將與輕軌沿線商家、景點、公車業者及旅遊平台聯手推出遊程套票，遊客搭乘藍海線時還能同時享有各式折扣。