守護石門偏鄉童 扶輪社贈黑板、書包套

新北永大扶輪社與四友社來到偏鄉石門區，共同捐贈環保無毒水洗黑板及安全書包套給石門全區三所小學的每一位學生，另外，石門區公所也應用台電發展基金，超前部署每校都裝設冷氣，還有免費營養午餐，在地就學的學生可說是相當幸福。

新北永大扶輪社長連瑤淇說，石門地區位處偏鄉，為了提供更多的教學資源，並且守護學童的交通安全，由新北永大扶輪社與四友社共同捐贈環保無毒水洗黑板以及安全書包套給石門全區三所小學的每一位學生，希望守護偏鄉教育從教育資源提升開始，讓孩子雖然在偏鄉求學，也可以享有與城區一樣的教學設備。

這次捐贈的項目，其中以螢光色有印刷限速30的書包套最為吸睛，醒目的示警，讓車輛遠遠的就看到有學童在路側，放慢車速駕駛，還有無毒水洗黑板，比起一般黑板少了粉塵，免去清潔黑板時，師生一起吸入粉塵的危害，而新北永大扶輪社期望，這次的捐贈只是一個開端，希望石門區的學子們都可以在安全的環境中學習。

石門區公所主秘游文泉表示，石門區應用台電發展基金，超前部署每校都裝設冷氣還有免費營養午餐，如今再加入扶輪社的資源挹注，對於石門區的學子而言，可以說是在地就學相當幸福。