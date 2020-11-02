手扶梯損壞要拆 汐止火車站被怨很不便

汐止火車站的手扶梯故障率高，尤其在秀峰路口這一側，手扶梯長期故障塌陷，像荒廢一樣實在難看，民眾原希望能夠整修或更新，不過，因經費考量，台鐵決定拆掉，這也讓民眾抱怨，對行動不便或是老人家來說，很不方便。

民眾抱怨，老人家要上下樓梯，當然很不方便，以前有做手扶梯，為何現在要拆掉，現在年紀大了都爬不太上去。

市議員張錦豪指出，去年8月曾經召集台鐵相關單位現場會勘，當初是希望台鐵能夠整修或更新，恢復手扶梯的樣子，但是台鐵說因為維修金額龐大、叫料時間費冗長、常故障，所以，評估完後確定要把手扶梯拆除再做綠美化，這是做比較消極性的處理，錦豪也在這裡跟台鐵表達立場還是希望能夠恢復原有應該有的手扶梯，讓老人家或是行動不便的人比較方便。

張錦豪表示，另外，針對週邊之前移樹後留下雜亂的空間，之前樹移除後並沒有做一個恢復，當初台鐵有承諾做一個無障礙空間，將人行道通道做的更安全，所以，也反應台鐵是不是恢復原本的樣貌種樹或是把路整平，給行人更安全走路的空間。