汐止水蓮山莊人行道整修 整體更新變平坦

汐止區水蓮山莊居住人口幾千人，只是，聯外道路的人行道，因為年久失修，有好幾個地方都已經蹺起來，不但走路踢到容易受傷，也曾經有人滑倒，所以，市府養工處也在今年進行整體更新改善，不但變的平坦好走，整體景觀也更好。

湖蓮里長曾連福說，很多居民會走人行道下山或是運動，那這條人行道是二十幾年前建商興建的，因為年代很久了，整個步道都不平整，紅磚損壞蹺起來，採上去搖搖晃晃，走路踢到也容易跌倒受傷，下雨天濕滑，也多次有人滑倒，好危險，所以，這一、兩年來，我們極力爭取改善，從水蓮橋一直到社區門口，現在終於全部完工。

市議員廖先翔表示，之前因為是封閉型社區的關係，公家機關沒有辦法進來養護，所以，包括路面還有附屬設施都是比較破損的情況，行人不易行走，那在多方協調之下，水蓮山莊同意把崗哨撤除，也提供了建商的土地同意書，讓公家來養護這段的道路，那人行道我們分為兩個階段，第一階段從中間到水蓮橋的部分，在兩年前已經完成，那後續我們也極力爭取延續，第二階段終於完成，現在整段人行道完工，讓民眾有更安全的行走環境。