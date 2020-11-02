秋季產地嘉年華 新北山藥冠軍美味推廣

秋季不僅氣候涼爽適合出遊，更是台灣原生種山藥的產季，今年新北市山藥節產銷會昨(1)日在雙溪高中舉辦，除為今年山藥冠軍得主頒獎鼓勵，還有販售山藥餐車及各式在地農特產，讓長者親子感受到嘉年華般的秋季饗宴。

新北市副市長吳明機表示，新北市的台灣原生種山藥，種植面積約46公頃，分佈於瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、石門、三芝、淡水等地區，不僅緊鄰大台北都會區，新鮮又獨特的口感，每台斤價格最高可達450元，可說是全國最高貴的山藥，而1日在雙溪高中舉辦一年一度的山藥產銷會，不僅提供小旅行，讓民眾體驗採摘山藥的樂趣，也進行今年區級山藥評鑑的頒獎儀式，鼓勵農民種植出更高品質、美味的地下寶藏。

新北市議員林裔綺表示，近年東北角地區人口老化，綜觀今年山藥評鑑冠亞季軍，大多為年邁農夫獲選，老人家平時休閒種植當運動外，也希望青年能多多返鄉協助在地山藥農業或農產品推廣，為此特別和新北市副市長吳明機，與注腳雙溪工作室一同製作山藥飯包，推廣東北角有機農產特色美味，還有今年第一次與凱薩飯店合作研發菜單，藉山藥餐車推廣山藥快餐料理。

瑞芳地區農會提供山藥枸杞饅頭、香菇芝麻包熱騰騰試吃，還有山藥粄、各家友善農場的特色農作，民眾體驗草編，還有雙溪高中螢光舞龍隊、金曲歌王施文彬獻唱，讓遊客、在地親子長者熱鬧度過秋季嘉年華。