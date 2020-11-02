崁頂太子廟熱心公益 淡水區長代頒匾肯定

新北市淡水區新市鎮的崁頂里，在地多年的太子廟，多次捐贈物資給區公所的實物銀行，幫助弱勢民眾。淡水區長巫宗仁在廟方舉辦一年一度的慶典活動時，代表市長候友宜贈送護國佑民的匾額，為太子廟公益付出表達肯定。

淡水區長巫宗仁表示，太子廟過去時常對地方付出許多服務，不只是一座在地的信仰中心，也多次捐贈物資給區公所的實物銀行來幫助弱勢。

身為里長的太子廟總幹事表示，過去崁頂里有活動，太子廟也會提供空間來使用對地方服務是相當熱心。

崁頂太子廟總幹事盧春安表示，崁頂里太子廟從民國52年建立到現在，中間從農村聚落到現在的新市鎮發展，當初在內政部營建署要開新市鎮時，面臨一度要拆除太子廟，最後靠著在地信眾集資買下這塊廟地，才保留下來。

另外由於崁頂里目前還沒有一處活動中心，因此里內常常會要辦理許多長者講座等活動，都依賴太子廟旁邊的空間，來給里民使用，對於地方公益相當用心。而這次慶典能夠有市長的匾額加持，更顯示出這一座廟宇對地方的重要性。