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國小生學習植物染 北新農場DIY體驗農事

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區農會與新市國小合作到淡水忠寮里北新農場進行一連串的DIY與食農教育活動。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區農會與新市國小合作到淡水忠寮里北新農場進行一連串的DIY與食農教育活動。 圖／紅樹林有線電視提供

為推廣食農教育淡水區農會與新市國小合作到淡水忠寮里北新農場進行一連串的DIY與食農教育活動，學生利用植物拓印的方式，用天然植物素材，將布料印上自己喜歡的植物圖案，有葉子、花朵、藤蔓、根莖、果實等等，學習到不一樣的植物染方式。

淡水農會總幹事高忠表示，過去農會都會辦理許多場次的食農教育，與淡水各國小進行合作，就是希望讓孩子學習到有善農作的觀念。

這次的活動，來自新市國小共有80位的學生，農場主人帶他們進行用植物拓印的方式，來將布料印上自己喜歡的植物圖案，以天然植物素材，例如葉子、花朵、藤蔓、根莖、果實等，組合搭配排列完成覆上棉布，再以膠槌敲打出葉綠素染在棉布上，學生說能夠將植物型狀印上棉布製作成其他生活用品，感覺非常有趣，又可以學習到不一樣的植物染方式。

用敲打的方式將植物最原始的汁液染在綿布上，相較於其他的化學染，更為天然，用這樣的方式教導孩子，在飲食上也必需以食物最原始的樣貌來料理食用，農會也希望透過農場的有機食農教育，也可以讓孩子將有機農作觀念帶回家裡，讓家長也可以認同加以推廣。

食農教育 淡水

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