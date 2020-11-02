國小生學習植物染 北新農場DIY體驗農事

為推廣食農教育，淡水區農會與新市國小合作到淡水忠寮里北新農場進行一連串的DIY與食農教育活動，學生利用植物拓印的方式，用天然植物素材，將布料印上自己喜歡的植物圖案，有葉子、花朵、藤蔓、根莖、果實等等，學習到不一樣的植物染方式。

淡水農會總幹事高忠表示，過去農會都會辦理許多場次的食農教育，與淡水各國小進行合作，就是希望讓孩子學習到有善農作的觀念。

這次的活動，來自新市國小共有80位的學生，農場主人帶他們進行用植物拓印的方式，來將布料印上自己喜歡的植物圖案，以天然植物素材，例如葉子、花朵、藤蔓、根莖、果實等，組合搭配排列完成覆上棉布，再以膠槌敲打出葉綠素染在棉布上，學生說能夠將植物型狀印上棉布製作成其他生活用品，感覺非常有趣，又可以學習到不一樣的植物染方式。

用敲打的方式將植物最原始的汁液染在綿布上，相較於其他的化學染，更為天然，用這樣的方式教導孩子，在飲食上也必需以食物最原始的樣貌來料理食用，農會也希望透過農場的有機食農教育，也可以讓孩子將有機農作觀念帶回家裡，讓家長也可以認同加以推廣。