聽新聞
test
0:00 / 0:00
國小生學習植物染 北新農場DIY體驗農事
為推廣食農教育，淡水區農會與新市國小合作到淡水忠寮里北新農場進行一連串的DIY與食農教育活動，學生利用植物拓印的方式，用天然植物素材，將布料印上自己喜歡的植物圖案，有葉子、花朵、藤蔓、根莖、果實等等，學習到不一樣的植物染方式。
淡水農會總幹事高忠表示，過去農會都會辦理許多場次的食農教育，與淡水各國小進行合作，就是希望讓孩子學習到有善農作的觀念。
這次的活動，來自新市國小共有80位的學生，農場主人帶他們進行用植物拓印的方式，來將布料印上自己喜歡的植物圖案，以天然植物素材，例如葉子、花朵、藤蔓、根莖、果實等，組合搭配排列完成覆上棉布，再以膠槌敲打出葉綠素染在棉布上，學生說能夠將植物型狀印上棉布製作成其他生活用品，感覺非常有趣，又可以學習到不一樣的植物染方式。
用敲打的方式將植物最原始的汁液染在綿布上，相較於其他的化學染，更為天然，用這樣的方式教導孩子，在飲食上也必需以食物最原始的樣貌來料理食用，農會也希望透過農場的有機食農教育，也可以讓孩子將有機農作觀念帶回家裡，讓家長也可以認同加以推廣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言