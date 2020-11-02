快訊

疫情不利川普？美國大選的潛在變數是「通訊投票」

美大選倒數！專家空前警告：美國對立嚴重 將面臨這危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鶯歌火車站增設4座電扶梯 台鐵斥資6500萬

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
台鐵將斥資6500萬，在鶯歌火車站內增設4座電扶梯，提升便利性。圖／新北市立委蘇巧慧提供
台鐵將斥資6500萬，在鶯歌火車站內增設4座電扶梯，提升便利性。圖／新北市立委蘇巧慧提供

鶯歌火車站電梯設備老舊，長者都得爬上爬下，既不方便又危險，新北市立委蘇巧慧今日邀集交通部次長王國材、台鐵局長張政源共同討論「鶯歌站電梯改善」一案；台鐵當場允諾斥資6500萬元增設4座電扶梯、更新原本老舊的4座電梯，並採用半半施工，減少施工期的不便性，預計2022年8月完工。

鶯歌火車站建於1903年，單日平均乘客數約17000人，是北台灣重要火車站之一，但也因歷史悠久，車站內設備老舊，尤其電梯是又窄又小，地方一直有改建的聲音傳出。

台鐵今年7月到車站會勘，發現電梯因空間問題，不大可能改造成更大的電梯，於是想出新方法，便是將原本的樓梯改建為電扶梯，解決原本電梯過小的問題。

蘇巧慧表示，鶯歌車站使用人數相當高，居民一直都很希望能解決電梯問題，我爭取這個案子5年，現在終於開花結果，很高興交通部與台鐵的大力協助，這段期間可能會有些不便，也希望民眾能夠體諒，這些都是為了更長遠的便捷。

王國財提到，由於法規規定，車站內至少要有一處樓梯，因此他們只會在前、後車站以及南側增設電扶梯，月台北側樓梯將會保留。

張政源指出，前、後站2座電扶梯因空間關係，會採「單人單向」，另外2座因為寬度夠寬，都會做成單人雙向電扶梯，台鐵將採半半施工模式，會留一半樓梯供民眾通行；另原本老舊電梯也會一併翻新，預計明年4月前能更新完成。

張政源表示，台鐵此次斥資6500萬改造鶯歌車站通行問題，5900萬為增設電扶梯、600萬是更新4座老舊電梯，屆時將大幅提升鶯歌車站內設備，全案預計2022年8月前可完工。

蘇巧慧爭取5年，終於得到台鐵允諾，重整車站電梯相關設備。圖／新北市立委蘇巧慧提供
蘇巧慧爭取5年，終於得到台鐵允諾，重整車站電梯相關設備。圖／新北市立委蘇巧慧提供

電梯 台鐵 火車站

延伸閱讀

台鐵最美區間車全新到港 明辦「見面會」花蓮鄉親搶先看！

「最美區間車」花蓮上岸！ 不在東部運行 將在北部奔馳

全新區間車抵台交部頻強調「安全」 台鐵局長回應了

假日賞紙風車音樂劇 三峽北大25日開演

相關新聞

非法旅宿檢舉獎金編210萬 僅發3萬 北市：蒐證困難

台北市今年曾發生信義區有非法旅館收住居家檢疫者，造成周遭居民人心惶惶。為了加強非法旅宿及日租套房查緝，北市觀光傳播局今年...

淡海輕軌藍海線第一期來了 最快11月通車首月免費

交通部日前履勘淡海輕軌藍海線第一期（淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站），新北捷運局表示，已於10月26日完成全數須改善事項...

清查幽靈人口 北市逾4.1萬戶「一址超過8人口」

台北市政府首度公布虛報遷徙「幽靈人口」概況，北市總計有4萬1162個地址有「一址8公民」情況，近3年清查約4000餘件戶...

「各位大人過馬路不要看手機」 板橋街頭小綠人說話了

邊走路邊滑手機，容易令自己陷入危險當中，新北市交通局首創「會說話的小綠人」，在板橋區縣民大道與府中路口行人號誌加裝語音設...

影／北市府舉辦墨西哥亡靈節特展 盛大祭壇吸睛

台北市政府今年在墨西哥駐台辦事處提議下，首度在市府大廳舉行「2020亡靈節：墨西哥古老文化之傳承特展」，墨西哥駐台辦事處...

租來的房子 租不來的生活：玖樓「球來就打」的創業之路

「一場源於學生時代的空間實驗，如何改變社會？」在台北租屋會是什麼樣子？是蝸居在三夾板隔出的狹小隔間，聽著隔壁室友的生活作息入眠，還是與最熟悉的陌生人共居一屋，雖然碰面時可以掛著尷尬不失禮貌的微笑，但稱不上熱絡的互動，更多的只是情緒勞動。

平溪菁桐社造有成 阿嬤故事成小旅行特色

平溪區菁桐社區社造有成，一年蒐集在地阿嬤們小時候辛苦日子到成年成家的故事，並畫上阿嬤畫像集結成冊，並且還設計成互動式遊戲，希望運用在11/28社區與商圈合作的「玩闖關遊菁桐」活動，希望民眾在社區小旅行更深度認識在地文史。

侯友宜喊話盼11月通車 藍海線免費搭一個月

新北市長侯友宜今天視察「淡海輕軌第一期藍海線」通車前整備狀況時表示，只要交通部核定，最快11月就能正式營運。新北捷運公司...

鶯歌火車站增設4座電扶梯 台鐵斥資6500萬

鶯歌火車站電梯設備老舊，長者都得爬上爬下，既不方便又危險，新北市立委蘇巧慧今日邀集交通部次長王國材、台鐵局長張政源共同討...

為明星學校遷戶籍仍排不進去 北市國中小入學規定嚴格

北市總計約4.1萬個地址有「一址8公民」情況，北市議員應曉薇表示，不少人為了學區及選舉等因素戶籍遷移，但就算遷址至明星學...

新莊將打造新北第二大公園 「大河之舟」計畫啟動

新北市府計畫在新莊河濱公園推動「大河之舟」計畫，將以短、中、長期方式重新塑造大漢溪左岸河濱風光，打造新北第二大公園，創造...

新北三環六線4路廊送交通部審查 拚秀朗橋站通公館

新北市府推動三環六線，10月22日向交通部提報整體路網評估報告，其中「泰山板橋」、「中和公館」、「林口長庚醫院」、「淡海...

熱門新聞

高雄河邊集團市中店傳收攤 董事長驚：怎會傳這樣？

久違顏董！ 顏清標插旗北屯「春日宴」揭幕開紅盤

長榮大學反映附近路燈根本就不亮 黃偉哲回應了

彰化光復郵局改建影城 還沒拆除就惹毛彰化市長

侯友宜、鄭文燦出席同場活動 張花冠：選輸的人跑去當行政院長

高鐵轉中捷末班車限時1分鐘 議員：跑百米也到不了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。