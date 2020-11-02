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鶯歌火車站增設4座電扶梯 台鐵斥資6500萬
鶯歌火車站電梯設備老舊，長者都得爬上爬下，既不方便又危險，新北市立委蘇巧慧今日邀集交通部次長王國材、台鐵局長張政源共同討論「鶯歌站電梯改善」一案；台鐵當場允諾斥資6500萬元增設4座電扶梯、更新原本老舊的4座電梯，並採用半半施工，減少施工期的不便性，預計2022年8月完工。
鶯歌火車站建於1903年，單日平均乘客數約17000人，是北台灣重要火車站之一，但也因歷史悠久，車站內設備老舊，尤其電梯是又窄又小，地方一直有改建的聲音傳出。
台鐵今年7月到車站會勘，發現電梯因空間問題，不大可能改造成更大的電梯，於是想出新方法，便是將原本的樓梯改建為電扶梯，解決原本電梯過小的問題。
蘇巧慧表示，鶯歌車站使用人數相當高，居民一直都很希望能解決電梯問題，我爭取這個案子5年，現在終於開花結果，很高興交通部與台鐵的大力協助，這段期間可能會有些不便，也希望民眾能夠體諒，這些都是為了更長遠的便捷。
王國財提到，由於法規規定，車站內至少要有一處樓梯，因此他們只會在前、後車站以及南側增設電扶梯，月台北側樓梯將會保留。
張政源指出，前、後站2座電扶梯因空間關係，會採「單人單向」，另外2座因為寬度夠寬，都會做成單人雙向電扶梯，台鐵將採半半施工模式，會留一半樓梯供民眾通行；另原本老舊電梯也會一併翻新，預計明年4月前能更新完成。
張政源表示，台鐵此次斥資6500萬改造鶯歌車站通行問題，5900萬為增設電扶梯、600萬是更新4座老舊電梯，屆時將大幅提升鶯歌車站內設備，全案預計2022年8月前可完工。
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