平溪菁桐社造有成 阿嬤故事成小旅行特色

平溪區菁桐社區社造有成，一年蒐集在地阿嬤們小時候辛苦日子到成年成家的故事，並畫上阿嬤畫像集結成冊，並且還設計成互動式遊戲，希望運用在11/28社區與商圈合作的「玩闖關遊菁桐」活動，希望民眾在社區小旅行更深度認識在地文史。

菁桐里長鄭賢良表示，平溪區的菁桐今年透過新北市府的中秋點燈活動，帶動石底大斜坑與老街的遊客數，也讓地方活絡帶來新氣象，而商圈與社區也逐步規劃，希望透過11/28的小旅行導覽闖關活動，帶給遊客更深入的在地介紹。

平溪區長曾繁盛表示，這次菁桐社區與志浩慈善基金會賢德青年們合作，透過文化局的社造方案，去年開始採訪菁桐地區十三位阿嬤，從聊天打開他們心扉，到耐心聆聽挑出人生精彩片段酌以描寫，著書成冊雖然薄薄一本像雜誌，卻是透過很長時間的資料蒐集完成，封面上每位在地阿嬤們的彩繪栩栩如生，整本書更蘊含著在地耆老訪談的珍貴歷史價值。

菁桐坑文化觀光推展協會理事長李溫泉表示，社造計劃也將這些故事，設計成互動式遊戲，從石底大斜坑模型抽出人物序號，按照礦工牌的順序可以逐一瞭解這位人物的人生歷程，在她們辛苦打拚的意志中，感受到在地女性堅韌的生命力，此樣互動體驗也將在11/28闖關活動中亮相，希望讓遊客們除了童玩體驗，更能體會生動精彩的在地人記憶。