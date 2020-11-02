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為明星學校遷戶籍仍排不進去 北市國中小入學規定嚴格

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員應曉薇指出，家長遷址至明星學區後發現仍要排隊，質疑市府沒做好宣傳。聯合報系資料照
北市議員應曉薇指出，家長遷址至明星學區後發現仍要排隊，質疑市府沒做好宣傳。聯合報系資料照

北市總計約4.1萬個地址有「一址8公民」情況，北市議員應曉薇表示，不少人為了學區及選舉等因素戶籍遷移，但就算遷址至明星學區，孩子仍無法順利申請到學校，認為北市府應確實宣傳入學規定；另有議員指出，北市為虛報最大莊家，運動季節讓選手遷址，盼比賽後應讓幽靈人口遷回戶籍。

北市民政局表示，虛報遷徙的概況可分為4種型態，包含學區、節稅、選舉、社會福利。多數為了明星學區會支持特定候選人而遷址。

應曉薇指出，多數人幾乎為了學區及選舉虛報遷址，但許多家長發現，就算順利把戶籍遷到明星學區裡，孩子仍無法申請就學，依舊要排到第三順位，「等於就白遷了嘛」。質疑市府沒有宣傳入學規定，要求確實說明，不要讓家長白忙一場。

另外，議員李傅中武表示，不少人仍搶遷址在焚化爐、掩埋場附近，除了回饋金，主要是為了在報考清潔隊員時，環保局會提供在地民眾專額，錄取率較高，南港區舊莊里、文山區博嘉里都有這樣的情況，對當地住戶不公平。

「台北市政府虛報遷址最大莊家」，李傅中武指出，每年運動季節包含全運會，運動選手須落籍滿半年才能代表北市出賽，虛報千戶。北市應針對全市456里有異常異樣的人口進行清查，像全運會這樣遷址的情況，比賽後該遷走就遷走，體育局把人找進來就該負責把人帶回去。

針對學區部分，教育局解釋，國小與國中的規定不一樣，國小滿額學校，要求除了設籍，還要提供房屋權狀或租賃契約，若沒有就按照設籍順序。

國中部分，因虛報遷址情況嚴重，規定更加嚴格，要求須北市國小畢業生，且有設籍、房屋權狀或租賃契約，否則就按照設籍順序，本市排完再輪外縣市國小畢業生。

對於全運會等為了運動賽事，而遷址的績優選手，社會局長藍世聰表示，會與體育局溝通，若有找人進來就會要求把人帶回去。

北市 應曉薇

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