清查幽靈人口 北市逾4.1萬戶「一址超過8人口」

台北市政府首度公布虛報遷徙「幽靈人口」概況，北市總計有4萬1162個地址有「一址8公民」情況，近3年清查約4000餘件戶籍，發現有356人未實際居住、50件戶籍遭撤銷且遭罰鍰，北市議員質疑，北市幽靈人口難以估計，未來對選舉、學區入學等皆有影響，要求北市府訂定清查辦法。

議員王浩今在議會民政委員會專案報告會議中指出，許多里區人數少，但遷徙數量多，以大同區為例，總計有2328個8位（含）公民以上戶籍的地址，其中，星明里、光能里、雙能里、民權里等各有逾百地址有同一門牌地址設籍8人以上，幽靈人口難以預算，要求民政局應訂定清查辦法。

民政局長藍世聰指出，根據戶籍法第16條，「遷出原鄉（鎮、市、區）3個月以上，應為遷出登記。」同法第18條，「同一鄉（鎮、市、區）內變更住址3個月以上，應為住址變更登記。」另外，行政院56年第60號判例規定，戶籍遷徙為事實行為，遷徙登記應依事實認定，若無實際居住，卻將戶籍遷入該址，即為虛報遷徙。

藍世聰表示，一個地址只要設籍至第8人時，戶政就會通報警方查訪有無實際居住，若因人員不在無法訪查，將會由戶政進行第2次訪查，再找不到人就會發公文催告要求民眾到戶所說明，否則就撤銷戶籍。若確定為虛報遷徙，可依戶籍法處3000以上、9000以下罰緩。

民政局表示，北市目前同一門牌地址設籍8人（含）以上達4萬1162址，自2018年至2020年9月止共清查4048件案例，其中有356人未實際居住；針對因虛報遷徙而遭撤銷戶籍並罰緩部分，2018年裁罰22件，罰鍰金額66000元、2019年及2020年各裁罰14件，各罰42000元。

民政局戶籍行政科長張貴華表示，過去從沒做過這樣調查，因為要人工去統計，系統無法做到，針對這次專案報告做數據清查，過去是針對民眾有投票權及就學問題，遷徙是人民自由，戶所提供合格證明文件。

張貴華說，北市4萬1162個地址有「一址8公民情況」，設籍民眾包含成年及未成年人數，還未清查是否為幽靈人口，儘管清查戶籍多在學區附近，似乎與就學及選舉等問題相關，但要認定居住事實須長期追蹤，將與警察局、教育局、主計處共商，擬定清查流程。