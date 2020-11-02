新莊將打造新北第二大公園 「大河之舟」計畫啟動

新北市府計畫在新莊河濱公園推動「大河之舟」計畫，將以短、中、長期方式重新塑造大漢溪左岸河濱風光，打造新北第二大公園，創造三大廊帶空間，包括「人文廊帶」、「遊憩廊帶」、「生態廊帶」，增設共融遊戲場，重整灘地生態，增加河川生物多樣性，提供民眾全新的休憩場域。

新莊河提腹地廣，但因無全盤規畫，許多設施及工程都是各做各的，沒有經過整合，使用效率不佳，新北市現在計畫做整體規畫，將68公頃的場地打造成新北第二大公園。

新北市長侯友宜表示，市府未來會在新莊河堤規畫有歷史人文廊帶、共融遊戲，還有溼地生態等廊帶，並且興建人行陸橋，讓居民能夠便利的到堤外道路享受全新設施。

新北市高灘處指出，「大河之舟」計畫共有三大廊帶空間，「人文廊帶」會將過往新莊港利濟碼頭、竹子市等意象導入，增設新月造型淺池，重塑新月橋下廣場；「遊憩廊帶」則會增設共融遊戲場、優化堤內外串接動線，重整灘地設施以符合實際需要。

「生態廊帶」則是計畫復育大漢溪高灘地生態，提供河川之生物多樣性，除了願景的計畫，同步建設中的還有共融遊戲場、堤內外串接動線、優化自行車道系統等工程。

新北市高灘處指出，市府目前正在台65橋下施作共融遊戲場、溜冰場、第17號越堤道人行動線改善工程及新海橋至塔寮坑溪自行車道拓寬工程，預計今年底三項工程都能完工。