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新北三環六線4路廊送交通部審查 拚秀朗橋站通公館

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
立法委員林德福今邀集相關單位針對中和公館線召開地方座談會。記者吳亮賢／攝影
立法委員林德福今邀集相關單位針對中和公館線召開地方座談會。記者吳亮賢／攝影

新北市府推動三環六線，10月22日向交通部提報整體路網評估報告，其中「泰山板橋」、「中和公館」、「林口長庚醫院」、「淡海北側延伸」四條路廊首度送審。立法委員林德福今也邀集相關單位針對中和公館線召開地方座談會，交通部表示，將於2周內召開審查會議，盡速完成審查。

新北市三環六線目前僅剩七條路廊未通過中央核定，其中五泰輕軌、八里輕軌已通過交通部審查，待修正後送至行政院核定，深坑輕軌則將第8度送至交通部審查，「泰山板橋」、「中和公館」、「林口長庚醫院」、「淡海北側延伸」四條路廊則首度納入路網評估報告送審。

其中「中和公館」路廊原在台北市捷運局南北線規畫內，但因轉乘、用地及環評問題終止。考量中和公館廊帶範圍人口眾多，旅運需求強度高，新北捷運局又重新規畫提案。

新北捷運局綜合規畫科長梁俐霜指出，中和公館路廊規畫行經環狀線秀朗橋站、成功路至捷運公館站，與環狀線及新店線銜接轉乘，約3.1公里，全線地下化，為中運量系統，與環狀線共用維修機廠，初估建設經費約250至300億。

梁俐霜表示，路廊中Y44秀朗橋站預計設於成功南路地下，已預留200公尺連通道空間，與環狀線Y8秀朗橋站連接，Y41公館站則位於新生南路三段及羅斯福路四段交叉口，將與台北市府協調興建方式及經費。

今座談會中，立委林德福、江永昌、林楚茵及多名在地市議員皆到場，針對成功路自來水幹管、機廠工程等問題進行討論，並希望中和公館路廊未來能連接安坑線，創造更大經濟效益。

台北市自來水事業處工程副處長陳明州表示，成功路下方有兩條直徑2米半的水幹管，供應大台北地區用水，使用狀況已30多年，今年起於新店溪高灘地施作第三條幹管，預計明年底完工，可配合未來捷運工程，與舊有幹管互相備援。

交通部常務次長祁文中表示，將於一周內把路網評估報告送至鐵道局審查；鐵道局總工程司溫代欣則說，將於兩周內召開審查會議，希望新北市府針對營運可行性、轉乘位置及機廠負荷度詳加說明，以利盡速完成審查。

立法委員林德福今邀集相關單位針對中和公館線召開地方座談會。記者吳亮賢／攝影
立法委員林德福今邀集相關單位針對中和公館線召開地方座談會。記者吳亮賢／攝影
新北市府10月22日向交通部提報三環六線整體路網評估報告，其中「泰山板橋」、「中和公館」、「林口長庚醫院」、「淡海北側延伸」四條路廊首度送審。圖／新北捷運局提供
新北市府10月22日向交通部提報三環六線整體路網評估報告，其中「泰山板橋」、「中和公館」、「林口長庚醫院」、「淡海北側延伸」四條路廊首度送審。圖／新北捷運局提供

捷運 輕軌

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