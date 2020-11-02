歐亞水獺寶寶成功轉換食性 練捕魚和進食

北市動物園表示，歐亞水獺寶寶「莎夏」出生第117天，已從捕魚菜鳥晉升為高手，轉換食性成功；此外，媽媽「金莎」也肯讓保育員接近並且觸摸寶寶，令保育員十分欣慰。

台北市立動物園表示，歐亞水獺寶寶「莎夏」出生第117天，體重突破3000公克，體長超過50公分，現階段的歐亞水獺寶寶，首要任務便是趕緊培養熟練的捕魚和進食能力。

動物園指出，歐亞水獺寶寶約兩個月大時就開始轉換食性，漸漸減少攝取母奶，改以魚肉為主食。媽媽「金莎」展開捕魚和吃魚的特訓，一開始媽媽會將捕捉到的新鮮泥鰍去掉頭部，再將剩下的魚肉叨給寶寶享用，讓「莎夏」習慣魚肉的口感，並練習咀嚼的能力。

在「金莎」和「莎夏」住的室內活動場中，特別設置一個淺水池，保育員每天會在池中放進新鮮的活魚，「莎夏」捕魚特訓的第二階段，是媽媽運用淺水池親自示範如何捕魚，然後再讓寶寶自己下去試試。

剛開始「莎夏」因為捕魚的技巧不純熟，幾乎抓不到魚，這時媽媽會幫忙抓魚，再叨到水池邊讓「莎夏」自己吃。日復一日練習，「莎夏」現在已經成為不折不扣的捕魚高手。

此外，保育員回想「金莎」剛搬進保育區的新家時，總是刻意與保育員保持距離，「莎夏」出生後更是一有風吹草動，就立刻衝回巢箱內警戒。後來保育員透過手餵鮮魚的方式，和「金莎」母女一點一滴建立起信任關係。

目前「金莎」不僅可以靠近保育員，接過保育員手中的活魚享用，還願意讓保育員觸摸「莎夏」，讓保育員十分欣慰，也是工作上最大的成就。

另一方面，動物園指出，去年6月30日啟用遊客購票、驗票入園等作業自動化，取代傳統人工售、驗票模式，電子化支付政策實施一年多以來，成效良好。今年12月1日起，將擴大遊客列車車資及教育中心參觀費全面採用電子票證收費，一卡在手就能暢遊動物園。