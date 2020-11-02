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墨西哥亡靈節陰森？傳高層反對辦 柯文哲：活動有修正

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
11月2日為墨西哥亡靈節，北市府今天與墨西哥商務簽證暨文化辦事處於市府一樓中庭，舉辦「墨西哥亡靈節特展」。不過傳出當初籌辦時，一度有市府高層極力反對，認為會觸霉頭，並嗆誰辦誰負責把關。記者林麗玉／攝影
11月2日為墨西哥亡靈節，北市府今天與墨西哥商務簽證暨文化辦事處於市府一樓中庭，舉辦「墨西哥亡靈節特展」。不過傳出當初籌辦時，一度有市府高層極力反對，認為會觸霉頭，並嗆誰辦誰負責把關。記者林麗玉／攝影

11月2日為墨西哥亡靈節，北市府今天與墨西哥商務簽證暨文化辦事處於市府一樓中庭，舉辦「墨西哥亡靈節特展」。不過傳出當初籌辦時，一度有市府高層極力反對，認為會觸霉頭，並嗆誰辦誰負責把關。柯文哲表示，墨西哥亡靈節的確與我文化不太一樣，所以舞台轉了90度，舞台顏色也採亮的顏色，讓大家不會覺得那麼陰森。

柯文哲說，之所以與墨西哥辦事處合辦墨西哥亡靈節活動，是基於文化交流，更希望促進彼此經貿往來。

柯文哲今天未否認原本有市府高層反對辦此活動，擔心有忌諱。不過柯說，台北市要成為國際城市，今年2月時，墨西哥大使曾來找他討論合辦活動，希望合辦墨西哥最著名的亡靈節活動，甚至007電影中，亡靈節氣氛也很歡樂，所以這次的合辦，是希望透過文化交流，讓彼此可以了解，進而促進文化交流及經貿往來。

也正因擔心觸霉頭，北市府一樓中庭的亡靈節活動，不同過往記者會舞台搭設方向轉了90度，避免亡靈節主舞台這對著11樓市長室，儘管舞台布置有骷顱頭、菊花、亡靈等圖騰，不過舞台色調也採比較明亮的色系，不會太陰森，活動也從原本申請的五天縮短為一天。

柯文哲表示，墨西哥當地辦亡靈節活動時，氣氛其實很歡樂，甚至北市府未來考慮設置一個固定地點，作為各國文化的常態展覽地點，例如在北流南基地或三井倉庫等，常設作為「台北國際櫥窗」。

柯文哲致詞時也表示，亡靈節與台灣清明節相似，但台灣的傳統文化較含蓄，所以會用素雅和寧靜祭祀方式，緬懷感念先人至親；墨西哥人則以絢麗繽紛、熱鬧活潑的慶典活動，表達對已逝親人的思念與敬愛，跳脫了沮喪及悲傷的氛圍，慶賀生命延續不息。

柯表示，墨西哥是融合3千多年悠久歷史與不同文明文化的國家，具有許多世界知名遺跡古城及異國風味美食，雖然疫情關係目前無法走出去，但盼藉由這個活動，得以將世界帶進來，讓台北市民甚至臺灣各地的朋友們得以「偽出國」，享受置身彷佛於墨西哥的當地體驗。

墨西哥亡靈節開幕儀式，先由墨西哥辦事處長Torres等戴上特製彩繪骷顱頭面具，與台北市副市長蔡炳坤等，從國貿廣場出發，沿著市民廣場遊行到台北市政府，並由柯文哲在市府一樓親臨迎接。

主辦單位也安排具墨西哥傳統文化特色的歌舞演出，處長Torres送上墨西哥特產龍舌蘭酒；柯文哲則以台北市吉祥物熊讚玩偶及台北特調雞尾酒組回禮。

墨西哥 北市 柯文哲

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