新北抽檢蕈菇類乾貨 逾4成農業殘留或重金屬不合格

許多人喜歡吃蕈菇類食品，尤其是茹素者更常食用，新北市法制局委請消基會檢測市售的蕈菇乾貨商品，查驗25件樣品中，有逾4成農藥或重金屬超標，包括7件標示不合格、2件農藥殘留不符規定及9件重金屬含量超標，已要求轄內業者下架，並透過新北市衛生局行文通知外縣市主管機關，查辦轄內的不合格商品供應商。

新北市政府法制局局長吳宗憲指出，蕈菇類屬農產品，其品質與種植的介質及灌溉水高度相關，如種植環境受汙染，植物吸收成長後即含有汙染物質，若消費者吃下肚，會在不知不覺攝入有毒物質，因此食藥署訂定「食品中汙染物質及毒素衛生標準」與「農藥殘留容許量標準」供業者依循。在當今防疫新生活期間，蕈菇類健康概念的農產品大行其道，因此指派消保官委託消基會抽檢。

消保官表示，依據《食品中污染物質及毒素衛生標準》中的「食品中重金屬之限量」規範，乾香菇和巴西蘑菇都為「菇蕈類」，鉛（以乾重計）限量為3毫克/公斤，鎘的限量為2毫克/公斤。此次共查驗25件樣品，有7件標示不合格，2件農藥殘留不符規定，並有9件重金屬含量超標。

其中購買自信揚商行的巴西蘑菇，鉛含量超標，購買自大連食品行、旺來旺食品股份有限公司、漢誠堂及弘茂素食商行的巴西蘑菇，鎘含量超標；此外，購買自穀勝雜糧行的乾香菇與購買自弘茂素食商行之巴西蘑菇，均驗出不得檢出之農藥（陶斯松、加保扶）；鉛、鎘等重金屬於攝入人體後，如未能排出體外，則會累積於器官及骨骼，造成各種病變；遭禁用之農藥，則可能導致胎兒腦部缺陷等問題。

消保官日前已要求本次檢驗不合格的業者前往陳述意見，業者都表示已無販售問題商品或立即下架。消費者如遇消費糾紛，可撥打1950全國消費者服務專線，向市府消費者服務中心諮詢。