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北市推無毒校園專案 咖啡包、笑氣等列查緝重點

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市校園反毒持續加強三級防制，除加強學生反毒教育，並與警察局合作，由少年隊等單位進入校園加強宣導。對於危害身心健康物質（如笑氣）、PMMA的危害，亦製作電子文宣進行宣導。圖／北市教育局提供
台北市校園反毒持續加強三級防制，除加強學生反毒教育，並與警察局合作，由少年隊等單位進入校園加強宣導。對於危害身心健康物質（如笑氣）、PMMA的危害，亦製作電子文宣進行宣導。圖／北市教育局提供

環保署上周也將笑氣公告為第一個列管關注化學物質，台北市警察局表示，今年台北市推動無毒校園專案，將把笑氣及咖啡包等新興毒品，列為加強宣導和查緝重點。

這幾年新興毒品推陳出新，隨著毒品以咖啡包、軟糖、喵喵、梅片等不同包裝誘惑年輕人，少年警察隊副隊長劉志剛表示，青少年毒品案件多為使用三級及二級毒品，以最近青少年接觸較多的咖啡包為例，不肖毒販為逃避查緝，常將咖啡包內毒品成分轉換，導致警方分析比對困難，加上咖啡包價格便宜，流通容易，警方會將咖啡包列為查緝重點。

另外，警方這幾年也發現，青少年接觸笑氣越來越多，北市今年已查獲兩起，將持續列為重點稽查。至於青少年涉毒年齡層還是以高中職為主，少部分為國中生，這幾年並沒有發現國小案例。

北市教育局軍訓室主任黃喬偉表示，目前校園反毒持續加強三級防制，包括一級預防宣導，加強學生反毒教育，並與警察局合作，由少年隊等單位進入校園加強宣導，並結合中央部會及春暉志工資源以生動有趣的反毒桌遊、情境劇等，加深學生對毒品危害的認識。對於危害身心健康物質（如笑氣）、PMMA的危害，亦製作電子文宣進行宣導。

黃喬偉說，二級清查則是基於早期發現、即早關懷的角度，辦理相關提列、尿液篩檢工作。

至於三級輔導，則是針對用藥個案進行三個月的春暉輔導，教育局亦安排心理、社工師資源，協助進行輔導工作。此外，教育局今年也與北市聯合醫院合作，將教育與醫療介接，提供有意願轉介的個案學生適切評估與協助。

劉志剛表示，北市今年為了加強反毒，警察局從8月份開始也推動無毒校園專案，警政署已派出38名支援警力到北市，加上少年隊16名員警，共有54名警力進行無毒校園工作，除加強學校周邊巡輪、加強校園訪視，也加強校內的反毒宣導。

劉志剛提醒，除警察局及學校加強反毒，家長也要多關心孩子，若孩子晚上常不睡覺、精神委靡、零用錢花得兇等，若有類似徵兆，就要提高警覺注意。

教育局表示，從今年6月開始已與警察局建立涉毒地點比對機制，針對校園外200公尺內地點清查，目前一共列入28處地點，教育局與警察局會共同安排校外聯巡。

台北市校園反毒持續加強三級防制，除加強學生反毒教育，並與警察局合作，由少年隊等單位進入校園加強宣導。對於危害身心健康物質（如笑氣）、PMMA的危害，亦製作電子文宣進行宣導。圖／北市教育局提供
台北市校園反毒持續加強三級防制，除加強學生反毒教育，並與警察局合作，由少年隊等單位進入校園加強宣導。對於危害身心健康物質（如笑氣）、PMMA的危害，亦製作電子文宣進行宣導。圖／北市教育局提供

警察 毒品 北市

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