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侯友宜、鄭文燦同場較勁味濃 民眾大喊「總統好」

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，自己本來就是嘉義人，今天也是來謝謝嘉義人對他的支持。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，自己本來就是嘉義人，今天也是來謝謝嘉義人對他的支持。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今日晚間皆至板橋果菜市場出席嘉義同鄉會員大會，但兩人一前一後離去，只相隔5分鐘，外界好奇是否刻意避開對方，侯、鄭皆表示行程皆是早就安排好的，沒有特意調整。但鄭文燦進場的時候不斷有人在旁大喊「總統好、總統好!」，也讓這場活動增添了些較勁的味道。

新北市長侯友宜今日下午6時30分先到活動現場，現場響起滿滿歡呼聲，民眾大喊市長好，一路送著侯友宜上台致詞；侯友宜說，兩年前嘉義同鄉會的鄉親給侯友宜滿滿的支持，自己也要努力、認真做事。

侯友宜下台時被媒體問道，是不是刻意避開鄭文燦?侯說，自己因為待會還有行程，所以才沒辦法留下來等鄭文燦，謝謝大家關心，我們最重要的還是讓新北市更好。

鄭文燦隨後於7時到場，民眾同樣是瘋狂搶拍，不同的是這次民眾喊的是「總統好!」，現場歡呼聲與侯友宜到場時有得比拚。

鄭文燦表示，我上一場活動是在台中洲際棒球場，就是在表定的7時15分到場，並沒有刻意躲侯友宜，參加這場活動更不是在拔嘉義人侯友宜的樁，只是單純想謝謝嘉義鄉親長久以來對他的支持。

鄭文燦說，上一場活動在台中洲際棒球場，表定就是7時15分到，並沒有刻意避開侯友宜。記者張睿廷／攝影
鄭文燦說，上一場活動在台中洲際棒球場，表定就是7時15分到，並沒有刻意避開侯友宜。記者張睿廷／攝影

侯友宜 鄭文燦

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