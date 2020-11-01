新住民歌唱比賽6國選手報名 飆唱國台客語本土歌

高雄市社教館今天舉辦「2020異國風華~『新』光閃耀．新住民歌唱比賽」，7縣市、54名來自新南向國家的新住民參賽。「新住民組」新住民選手飆唱國、台、客語拚輸贏。

社教館於賽前規劃「表演培訓」、「美聲發音技巧」、「國台語歌唱教學」、「素人演唱~草地野餐音樂會」等免費培訓課程，透過專業師資群的培訓與指導，讓新住民歌唱功力大增。這次參賽選手分別來自印尼、越南、中國、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨等國家，「新住民組」飆唱國、台語、客語，展現融入台灣本地文化與生活；「新二代親子組」則是由親子歡唱母國歌謠。

開幕由「峇里島文化工作室」表演精彩的「峇里島迎賓舞」，由來台23年的印尼籍峇里島新住民李庭莉創辦，女兒李佳玲自幼即與母親學習正統峇里島舞蹈，加上新二代蔡翔麟、蔡侑潔、余柏彥、余汶軒一起演出，見證台灣推動新二代傳承母系祖國文化的成效。

「新住民組」第一名是印尼籍李美英，第二名印尼籍黃美娜，第三名馬來西亞籍譚嘉祥，第四名越南籍阮桂雯，第五名印尼籍葉素姍，第六名中國籍蔡蘭珠。「新二代親子組」有7組參賽者，唱的是母親本國母語歌曲，每組親子都用心打扮。印尼籍的何依宓、黃冠瑜、黃冠瑋榮獲第一名；第二名為越南籍鄭嬌莊、陳映心；第三名是越南籍黃郃丹、張育駿。

家住台東縣東河鄉印尼籍參賽者陳琳達表示，15年前剛到台灣適應新生活時，為了克服語言障礙，一開始先從ㄅㄆㄇㄈ學中文，再來就是用唱歌和看新聞自學咬字和聽力，平常有空也會到台東縣外籍配偶協會教印尼母語。琳達說她熱愛唱歌，只要有比賽機會，幾乎都會去報名參加，希望用歌聲和更多人交朋友。