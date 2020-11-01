淡北道路外北橋遺址文資審查通過 年底試掘

淡北道路將在年底開工，但新北市數年前在捷運紅樹林站後方發現有疑似外北橋遺址，決定同步試掘，該案今年10月20日通過文資審查，預計11月完成徵收土地程序，年底會試掘6處空地，面積約164平方公尺，耗時一年，藉此探查地底下有多少歷史古蹟，再由專家判定該如何處置與保存。

淡北道路全長5.4公里，北起淡水淡金路再南接至北投區大度路，由於牽涉到紅樹林保護區以及文化遺址等問題，該案爭議達10多年，日前終於敲定於今年底正式動工，預計2024年完工。

不過施工團隊數年前發現，紅樹林捷運站後方的淡北道路0k+600至0k+900道路範圍有外北橋疑似遺址，由於施工團隊未取得其它地主同意，僅能在該處一片國家土地內試掘，無奈範圍實在太小，沒能取得更多資訊。

市府希望能在取得土地後，擴大試掘，新北市新工處開始蒐集相關資料，送交新北市文化局進行文資審查。

新北市文化局於10月20日召開文資審查，邀集10位專家、學者共同參與討論；學者在現場針對排水問題、發掘計畫書等細部內容提出意見及想法，經過討論後，審查委員對新工處提出的報告沒有太大意見，審議通過，但要求新工處針對細節再提出部分修正。

依照規定，涉及文資的土地皆必須取淂淡北道路所有地主同意後，才能試掘，但100多筆土地目前僅有4成地主同意，6成反對，所以新工處現階段仍不能在疑似外北橋遺址段試掘。

新工處表示，淡北道路徵收案已經送交內政部，預計11月4日會開徵審案，若順利通過，就會向地主徵收淡北道路全部土地，屆時將可開始試掘。

新工處土木科長蔡柏坤表示，疑似外北橋遺址這次會動到的土地有4筆，其中一筆263平方公尺的土地為國產署擁有，另外3筆為私人土地，加起來共有1800平方公尺，目前計畫在這塊地裡面挖6個坑，範圍約164平方公尺。

蔡柏坤指出，這3筆私有土地的地主有2塊是家族共同持有、一塊是375減租土地，較難以議價方式取得，因此市府決定走徵收流程，預計11月徵審後都會以徵收程序購入土地。

蔡柏坤說，目前預計年底可以動工，耗時約一年，試掘後將能深入了解歷史文物多寡、是否具有保存價值，未來會再重新由專家來評估如何處置外北橋遺址內古文物。

文化局表示，根據先前試掘的內容來看，有可能是來自十三行文化中晚期文化層，但也有可能是更早的植物園文化晚期地層，這都要等挖出更多文物才能精確判斷。