拆路樹燈泡淡水老街尾黑漆漆 業者：忘記女大生命案嗎

長榮大學馬來西亞籍女大生遭隨機擄殺，路燈半年沒亮的台鐵便道，成為歹徒作案地點。新北市淡水老街知名餐廳「北墾丁啤酒屋」業者今也控訴，路樹的燈泡遭新北高管處強拆，老街尾變成漆黑一片，除了民眾不敢經過，更可能成為不法分子聚集處，「難道忘記長榮女大生案？」高管處則回應，業者除未申請裝設，還用鐵釘釘在樹木上，才會依法強拆，目前當地路燈數符合標準，若民眾認為太暗的話，會再至當地檢測。

北墾丁啤酒屋老闆王偉康指出，原本老街尾總是一片漆黑，很多人走到一半就會折返，因此附近店家很早就關店休息，直到9年前北墾丁開幕後，在店門口掛上明亮的裝飾燈泡，吸引許多民眾至附近看河景，才帶動老街尾段人潮，店家生意也更好。

王偉康表示，今年受疫情影響，生意變得很差，直到最近才回升，不料高管處近期卻通知，路樹燈泡必須拆除，10月26日派人張貼公告後，前天全數拆拆光，耗資近30萬的裝設費用全都白費，店門口也變得相當昏暗，「原本禮拜六的生意都相當好，昨天直接少了一半」。

王偉康怒控，裝燈泡是為了讓老街變得更明亮，帶動地方觀光，如今拆掉燈泡，不但沒有人會來，陰暗角落更可能引來遊民、吸毒者聚集，讓民眾人心惶惶，「難道忘記長榮女大生案？」在地居住近20年的陳先生也說，燈泡不會造成光害，也讓民眾比較心安，希望市府可以保留。

高管處巡管隊長李俊儒表示，若燈泡裝在店面內沒有違法，但近期卻發現業者裝設到金色水岸園區的路樹範圍，不但未提出申請，還用鐵釘釘在樹上，有傷害樹木之虞，才會於10月26日公告，要求業者3天內自行拆除。