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「英雄派對」聯合婚禮 百對新人cosplay完成終生大事
新北市於今日在淡水漁人碼頭舉辦以「英雄派對」為主題的聯合婚禮，百對新人扮成各式英雄人物一起完成終身大事，且這次活動中還有13對新人已有愛的結晶，可說是喜上加喜，聯合婚動活動內容豐富，包括甜蜜的「英雄公主抱」、「交換信物」，現場還準備了摸彩，送出鑽石、冰箱、電視，以及多組旅遊券，新人們都露出幸福洋溢的笑容。
這次的聯合婚禮有各種造型的英雄人物，包括時下最流行的「鬼滅之刃」主角炭志郎、禰豆子，還有人扮成胡迪與牧羊女，當中最吸睛的是有新人扮成關公、赤兔馬，現場氣氛嗨到最高點。
新北市長侯友宜表示，新北市今年已舉辦12場聯合婚禮，共替了1111對佳偶完成終生大事，很高興看見年輕人發揮創意，打扮成各式的英雄人物，希望大家都能努力，為台灣報國增產，多生一些小寶寶。
新人林啟威與楊雅涵特別扮成胡迪、牧羊女，模樣相當可愛；林啟威說，會扮成胡迪是因為自己個性就像角色在電影中一樣，勇敢、正義感、善良，女生也像牧羊女，活潑、聰明、幹練，希望能在這次婚禮留下特別又美好的回憶。
陳君暘與陳月詩則是扮成關公與赤兔馬，陳君暘表示，關雲長智勇雙全、義薄雲天、又很有正義感，兩人在一起就是絕佳的組合。
新北市民政局指出，今年活動共送出超值10大好禮，最大獎有30分鑽石項鍊、460公升冰箱、55吋液晶電視以及可讓新人安心「做人」的蜜月旅遊組，包括澎湖、金門、馬祖、綠島、花蓮及臺東3天2夜共23組，祝福百對新人長長久久。
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