「英雄派對」聯合婚禮 百對新人cosplay完成終生大事

新北市於今日在淡水漁人碼頭舉辦以「英雄派對」為主題的聯合婚禮，百對新人扮成各式英雄人物一起完成終身大事，且這次活動中還有13對新人已有愛的結晶，可說是喜上加喜，聯合婚動活動內容豐富，包括甜蜜的「英雄公主抱」、「交換信物」，現場還準備了摸彩，送出鑽石、冰箱、電視，以及多組旅遊券，新人們都露出幸福洋溢的笑容。

這次的聯合婚禮有各種造型的英雄人物，包括時下最流行的「鬼滅之刃」主角炭志郎、禰豆子，還有人扮成胡迪與牧羊女，當中最吸睛的是有新人扮成關公、赤兔馬，現場氣氛嗨到最高點。

新北市長侯友宜表示，新北市今年已舉辦12場聯合婚禮，共替了1111對佳偶完成終生大事，很高興看見年輕人發揮創意，打扮成各式的英雄人物，希望大家都能努力，為台灣報國增產，多生一些小寶寶。

新人林啟威與楊雅涵特別扮成胡迪、牧羊女，模樣相當可愛；林啟威說，會扮成胡迪是因為自己個性就像角色在電影中一樣，勇敢、正義感、善良，女生也像牧羊女，活潑、聰明、幹練，希望能在這次婚禮留下特別又美好的回憶。

陳君暘與陳月詩則是扮成關公與赤兔馬，陳君暘表示，關雲長智勇雙全、義薄雲天、又很有正義感，兩人在一起就是絕佳的組合。