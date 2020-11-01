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離鄉工人返鄉當假日農夫 學種10年種出新北冠軍山藥

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府今在雙溪高中舉辦新北山藥產地展售會，提供現採山藥包供民眾選購。圖／新北農業局提供
新北市政府今在雙溪高中舉辦新北山藥產地展售會，提供現採山藥包供民眾選購。圖／新北農業局提供

新北市政府今天在雙溪高中舉辦新北山藥產地展售會，同時頒獎表揚新北山藥評鑑選出的「山藥王」。市府並推出山藥體驗之旅，安排遊客擔任1日山藥農，認識山藥產地的人文風情及山海美景，體驗新北山藥的美好。

新北市副市長吳明機今天出席頒獎典禮，新北「山藥王」包括原生種穴管栽培冠軍簡聰林（石門區）、原生種非穴管栽培冠軍藍仕明（雙溪區）、大薯種冠軍張世陽（淡水區）、莿薯種冠軍吳春雄（淡水區），鼓勵山藥農友精進栽培技術，產出更多質優味美的山藥。

簡聰林說，他先向三芝、雙溪農友請教山藥栽種方法，再自己研究改進方式，加上報名農改場的課程，並在網路向前輩詢問，提升栽種技術。

簡聰林表示，年輕時離郷打拚生活，現在利用假日返鄉，在父親留下的農地種山藥，算是假日農夫。他已種山藥10年，今年第一次報名參加山藥評鑑，能獲選為冠軍，覺得很幸運。

新北農業局在今天的展售會中，不僅販售當日現挖的新鮮山藥，還安排台北凱撒大飯店以新北山藥做成香煎山藥海鮮餅、黃金蟲草山藥燉雞湯供民眾選購，同時試吃手工山藥粿及山藥芝麻香菇包。

瑞芳區農會理事長林文義說，新北山藥產於瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、石門、三芝、淡水等地，原生種山藥種植面積約46公頃，年產量約600公噸。因緊臨消費地，口感香Q綿密受歡迎，目前每台斤價格最高可達450元，說是全國最高貴山藥也不為過。

新北市政府今在雙溪高中舉辦新北山藥產地展售會，提供山藥等農特產品供民眾選購。圖／新北農業局提供
新北市政府今在雙溪高中舉辦新北山藥產地展售會，提供山藥等農特產品供民眾選購。圖／新北農業局提供
新北市政府今在雙溪高中舉辦新北山藥產地展售會，提供山藥粿及山藥芝麻香菇包供民眾試吃。圖／新北農業局提供
新北市政府今在雙溪高中舉辦新北山藥產地展售會，提供山藥粿及山藥芝麻香菇包供民眾試吃。圖／新北農業局提供

新北 農地 雙溪高中

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