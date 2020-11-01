聽新聞
test
0:00 / 0:00
離鄉工人返鄉當假日農夫 學種10年種出新北冠軍山藥
新北市政府今天在雙溪高中舉辦新北山藥產地展售會，同時頒獎表揚新北山藥評鑑選出的「山藥王」。市府並推出山藥體驗之旅，安排遊客擔任1日山藥農，認識山藥產地的人文風情及山海美景，體驗新北山藥的美好。
新北市副市長吳明機今天出席頒獎典禮，新北「山藥王」包括原生種穴管栽培冠軍簡聰林（石門區）、原生種非穴管栽培冠軍藍仕明（雙溪區）、大薯種冠軍張世陽（淡水區）、莿薯種冠軍吳春雄（淡水區），鼓勵山藥農友精進栽培技術，產出更多質優味美的山藥。
簡聰林說，他先向三芝、雙溪農友請教山藥栽種方法，再自己研究改進方式，加上報名農改場的課程，並在網路向前輩詢問，提升栽種技術。
簡聰林表示，年輕時離郷打拚生活，現在利用假日返鄉，在父親留下的農地種山藥，算是假日農夫。他已種山藥10年，今年第一次報名參加山藥評鑑，能獲選為冠軍，覺得很幸運。
新北農業局在今天的展售會中，不僅販售當日現挖的新鮮山藥，還安排台北凱撒大飯店以新北山藥做成香煎山藥海鮮餅、黃金蟲草山藥燉雞湯供民眾選購，同時試吃手工山藥粿及山藥芝麻香菇包。
瑞芳區農會理事長林文義說，新北山藥產於瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、石門、三芝、淡水等地，原生種山藥種植面積約46公頃，年產量約600公噸。因緊臨消費地，口感香Q綿密受歡迎，目前每台斤價格最高可達450元，說是全國最高貴山藥也不為過。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言