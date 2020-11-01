快訊

女大學生險被擄走 台南警察局督察室證實：未開三聯單將懲處

打流感疫苗昏睡心臟不適 嘉義舞團女團長：命快去一半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緊鄰華山市場、捷運善導寺站 紹興南街道路更新完工

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
紹興南街道路更新後路面平整順暢。圖／北市新工處提供
紹興南街道路更新後路面平整順暢。圖／北市新工處提供

台北市中正區的紹興南街，北起忠孝東路一段、南接信義路一段，緊鄰社區、景點、機關學校及重要交通景點，長期承載大量人車潮，導致路面老化不平現象日益嚴重，北市工務局新工處考量該街道歷年修補頻率高、修補面積大且側溝溝蓋鬆動明顯，斥資250萬元進行更新工程，近期已全數完工。

新工處工務科代理科長王文生表示，紹興南街緊鄰華山市場、華山國宅、青島社區、成功高中、台北商業大學、捷運善導寺站及中正紀念堂等，平日除上下學人潮外，前往市場採買主婦、參觀遊憩的遊客也絡繹不絕。

此更新工程考量現有預鑄側溝蓋版鬆動不平整，路面更新前先將所有預鑄側溝蓋版更新為場鑄蓋版，使整體路面更整美觀；更新時發現青島社區前溝體有部分損壞，因此也一併改善，根除溝蓋不平整情況。

路面更新部分，更新前先由管線單位進行管線更新作業，減少路面更新後重覆管挖情形；鋪面材質採用改質Ⅲ型瀝青混凝土，延長路面使用壽命，同時辦理人手孔下地作業，避免因路面上人手孔高程影響平整度。

另外，此路段也納入北市道管中心挖掘管理系統自動建置「禁挖管制」區域圖資，未來將依道路挖掘管理自治條例規定進行挖掘管制，避免路面更新後重複挖掘行為發生。

幸福里長蘇宏仁表示，本次的道路施工包含側溝蓋、側溝溝體及道路路面的更新，更新長度為115公尺、工程經費250萬元，更新後提供用路人更安全及舒適的行走環境。

紹興南街道路更新後路面平整順暢。圖／北市新工處提供
紹興南街道路更新後路面平整順暢。圖／北市新工處提供
紹興南街道路更新後路面平整順暢。圖／北市新工處提供
紹興南街道路更新後路面平整順暢。圖／北市新工處提供
紹興南街道路更新前路面破損不平整。圖／北市新工處提供
紹興南街道路更新前路面破損不平整。圖／北市新工處提供
紹興南街道路更新前路面破損不平整。圖／北市新工處提供
紹興南街道路更新前路面破損不平整。圖／北市新工處提供

延伸閱讀

基隆調和街變示範道路帶動房地產 人行道250公分增1倍

環狀線誰蓋誰經營？ 侯友宜：是新北出錢

雙北捷運誰蓋誰營運？ 柯文哲：現在北市府蓋所以呢

迎捷運元年！台中天津路服飾商圈辦捷運站時尚快閃秀

相關新聞

緊鄰華山市場、捷運善導寺站 紹興南街道路更新完工

台北市中正區的紹興南街，北起忠孝東路一段、南接信義路一段，緊鄰社區、景點、機關學校及重要交通景點，長期承載大量人車潮，導...

2020藥師佛文化節 500法師齊為世界祈福

新北市政府與慈法禪寺今天上午在板樹體育館合辦「2020藥師佛文化節」邀集全國上百寺院、海內外僧衆共修藥師法門共同為民眾祈...

代課師、工友血汗 議員：情何堪

代課老師難找，鐘點代課教師仲介應運而生。台北市議員吳世正指出，有業者媒合，還要抽一成，讓代課教師情何以堪。教育局坦言，代...

八里缺運動中心 市場用地納考量

新北市八里區民眾苦無國民運動中心可使用，須跑到淡水或五股，市議員鄭宇恩建議活化市場用地規畫運動休閒中心。市府則希望設置室...

淡海推科技園區 營建署是關鍵

新北市淡海新市鎮第1期入住人數腰斬，2期開發延宕多年，目前進行第三次都市計畫通盤檢討。市府規畫為科技產業園區，資通訊設備...

宗教巡禮／士林慈諴宮 地方信仰中心

已有220年歷史的北市士林區慈諴宮，又稱士林媽祖廟，主祀天上聖母（媽祖）。前身天后宮，因火焚付之一炬，經縉紳遷地另建，才...

中山分局辦反毒活動 「台灣最速男」驚喜現身

台北市警中山分局及扶輪社3522地區今天下午在圓山花博公園舞碟館，舉辦「飛揚的青春—獨特，不『毒』特」公益反毒宣導活動，...

天母棒球場萬聖節很熱鬧 消防員與民眾邊玩邊宣導防災

今晚萬聖節，台北市消防局下午2點到4點，在天母棒球場旁人行道舉辦「消防先鋒『震』鬼怪，火煙妖魔來防災」園遊會，設計多重闖...

環狀線誰蓋誰經營？ 侯友宜：是新北出錢

雙北爭捷運環狀線經營權不同調，先前台北市長柯文哲稱新北市長侯友宜爭經營權只是為了蹭聲量，更扯出「誰蓋誰營運」，柯文哲表示...

新北聯合婚禮明登場 淡海輕軌推「幸福列車」

新北淡海輕軌藍海線第一期預計年底通車營運，新北捷運公司打造「幸福列車」，配合新北市府在11月1日舉辦的聯合婚禮，幸福列車...

兒童新樂園繳庫率年年降 張斯綱： 教育局淪冤大頭

台北兒童新樂園103年風光開幕，但今年面對疫情衝擊，將首次虧損作收，但議員張斯綱發現，北市教育局將兒童新樂園委託給台北捷...

綠美化五股垃圾山 淡江商工學生用「心」翻轉

新北市府推動「城市綠美學」，導入景觀青年力，透過青年創意及植栽的結合打造寬廣的綠地空間及色彩繽紛層次分明的美學環境，來翻...

熱門新聞

新竹萬聖夜大遊行擠爆市府 林智堅化身瑪利歐踩街

鄭文燦扮鬼滅之刃炭治郎 網友虧：呼吸也會胖

金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

高雄民眾注意！1日一早高雄市31萬用戶停水13小時

兒童新樂園繳庫率年年降 張斯綱： 教育局淪冤大頭

從貧戶變大亨 斷指老董南投尋根圓夢激動跪地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。