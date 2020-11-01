緊鄰華山市場、捷運善導寺站 紹興南街道路更新完工

台北市中正區的紹興南街，北起忠孝東路一段、南接信義路一段，緊鄰社區、景點、機關學校及重要交通景點，長期承載大量人車潮，導致路面老化不平現象日益嚴重，北市工務局新工處考量該街道歷年修補頻率高、修補面積大且側溝溝蓋鬆動明顯，斥資250萬元進行更新工程，近期已全數完工。

新工處工務科代理科長王文生表示，紹興南街緊鄰華山市場、華山國宅、青島社區、成功高中、台北商業大學、捷運善導寺站及中正紀念堂等，平日除上下學人潮外，前往市場採買主婦、參觀遊憩的遊客也絡繹不絕。

此更新工程考量現有預鑄側溝蓋版鬆動不平整，路面更新前先將所有預鑄側溝蓋版更新為場鑄蓋版，使整體路面更整美觀；更新時發現青島社區前溝體有部分損壞，因此也一併改善，根除溝蓋不平整情況。

路面更新部分，更新前先由管線單位進行管線更新作業，減少路面更新後重覆管挖情形；鋪面材質採用改質Ⅲ型瀝青混凝土，延長路面使用壽命，同時辦理人手孔下地作業，避免因路面上人手孔高程影響平整度。

另外，此路段也納入北市道管中心挖掘管理系統自動建置「禁挖管制」區域圖資，未來將依道路挖掘管理自治條例規定進行挖掘管制，避免路面更新後重複挖掘行為發生。