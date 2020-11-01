快訊

「風王」天鵝急速增強破紀錄 氣象局曝2大因素

琉璃工房創辦人、金馬導演張毅病逝 享壽69歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020藥師佛文化節 500法師齊為世界祈福

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市與慈法禪寺合辦「2020藥師佛文化節」，1日上午9時在板樹體育館盛大登場。記者張睿廷／攝影
新北市與慈法禪寺合辦「2020藥師佛文化節」，1日上午9時在板樹體育館盛大登場。記者張睿廷／攝影

新北市政府與慈法禪寺今天上午在板樹體育館合辦「2020藥師佛文化節」邀集全國上百寺院、海內外僧衆共修藥師法門共同為民眾祈福，盼全球疫情止息，現場還有公益園遊會、素食創意市集及文創桌遊等活動，吸引一般民眾親近佛法。

此次活動共有500名法師參與，大家齊心為世界禱告，盼人類一起度過難關，另場外還有多元素食品推廣素食環保及公益義賣、手作捏塑、公益桌遊、心手相連趣味遊戲、童玩等活動，有玩有吃有DIY，許多家長都特別帶著孩子們在輕鬆有趣互動中接觸佛法，益智啟善，感受佛教正能量。

新北市長侯友宜表示，藥師佛為佛教三寶佛之一，以12大願為眾生消災延壽、實現現世安樂，今年是「藥師佛文化節」第六年，每年皆吸引無數僧眾及親子參與，今年特別以「為全球祈福，願疫情止息」為主軸，募集「百萬藥師經，千萬藥師咒」，集聚善能量，為全民祈福。

慈法禪寺住持淨耀大和尚指出，今年新冠肺炎疫情在全球蔓延，衝擊人類生活、重創經濟，所以他們特別邀請全台各道場、諸山長老、出家僧眾及十方大德，一起恭誦「藥師琉璃光如來本願功德經」、虔誠迴向，祈願在藥師佛護佑下，轉化全球疫情共業、眾生安樂。

新北市民政局表示，園遊會「好呷ㄟ底加啦~素食創意市集」邀請許多知名排隊美食，包括麻辣臭豆腐、齋愉燒及台式沙爹串、印度蔬食及越南素食等創意素食雲集等多家攤商都前來推廣自家美食，另外，主辦單位還準備了摸彩，祈福琉璃燈、防疫包及多項免費美食抽獎等活動，希望民眾一起來體驗佛法的奧義。

500位法師齊聚，一起為世界祈福，盼人類度過新冠肺炎難關。記者張睿廷／攝影
500位法師齊聚，一起為世界祈福，盼人類度過新冠肺炎難關。記者張睿廷／攝影

延伸閱讀

彰化縣環保局「美好秋夜」視聽饗宴還大啖美食

屏東粄條文化節登場 創意粄食攤供民眾品嘗

吃素更方便！7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」登場　全台300店首發

7-ELEVEN擴大布局蔬食版圖 推新鮮食品牌「天素地蔬」

相關新聞

緊鄰華山市場、捷運善導寺站 紹興南街道路更新完工

台北市中正區的紹興南街，北起忠孝東路一段、南接信義路一段，緊鄰社區、景點、機關學校及重要交通景點，長期承載大量人車潮，導...

2020藥師佛文化節 500法師齊為世界祈福

新北市政府與慈法禪寺今天上午在板樹體育館合辦「2020藥師佛文化節」邀集全國上百寺院、海內外僧衆共修藥師法門共同為民眾祈...

代課師、工友血汗 議員：情何堪

代課老師難找，鐘點代課教師仲介應運而生。台北市議員吳世正指出，有業者媒合，還要抽一成，讓代課教師情何以堪。教育局坦言，代...

八里缺運動中心 市場用地納考量

新北市八里區民眾苦無國民運動中心可使用，須跑到淡水或五股，市議員鄭宇恩建議活化市場用地規畫運動休閒中心。市府則希望設置室...

淡海推科技園區 營建署是關鍵

新北市淡海新市鎮第1期入住人數腰斬，2期開發延宕多年，目前進行第三次都市計畫通盤檢討。市府規畫為科技產業園區，資通訊設備...

宗教巡禮／士林慈諴宮 地方信仰中心

已有220年歷史的北市士林區慈諴宮，又稱士林媽祖廟，主祀天上聖母（媽祖）。前身天后宮，因火焚付之一炬，經縉紳遷地另建，才...

中山分局辦反毒活動 「台灣最速男」驚喜現身

台北市警中山分局及扶輪社3522地區今天下午在圓山花博公園舞碟館，舉辦「飛揚的青春—獨特，不『毒』特」公益反毒宣導活動，...

天母棒球場萬聖節很熱鬧 消防員與民眾邊玩邊宣導防災

今晚萬聖節，台北市消防局下午2點到4點，在天母棒球場旁人行道舉辦「消防先鋒『震』鬼怪，火煙妖魔來防災」園遊會，設計多重闖...

環狀線誰蓋誰經營？ 侯友宜：是新北出錢

雙北爭捷運環狀線經營權不同調，先前台北市長柯文哲稱新北市長侯友宜爭經營權只是為了蹭聲量，更扯出「誰蓋誰營運」，柯文哲表示...

新北聯合婚禮明登場 淡海輕軌推「幸福列車」

新北淡海輕軌藍海線第一期預計年底通車營運，新北捷運公司打造「幸福列車」，配合新北市府在11月1日舉辦的聯合婚禮，幸福列車...

兒童新樂園繳庫率年年降 張斯綱： 教育局淪冤大頭

台北兒童新樂園103年風光開幕，但今年面對疫情衝擊，將首次虧損作收，但議員張斯綱發現，北市教育局將兒童新樂園委託給台北捷...

綠美化五股垃圾山 淡江商工學生用「心」翻轉

新北市府推動「城市綠美學」，導入景觀青年力，透過青年創意及植栽的結合打造寬廣的綠地空間及色彩繽紛層次分明的美學環境，來翻...

熱門新聞

高爾宣將到竹北水圳公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

新竹萬聖夜大遊行擠爆市府 林智堅化身瑪利歐踩街

鄭文燦扮鬼滅之刃炭治郎 網友虧：呼吸也會胖

金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

高雄民眾注意！1日一早高雄市31萬用戶停水13小時

新北雙和饋線出口電纜故障無預警停電 近6千戶受影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。