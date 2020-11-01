2020藥師佛文化節 500法師齊為世界祈福

新北市政府與慈法禪寺今天上午在板樹體育館合辦「2020藥師佛文化節」邀集全國上百寺院、海內外僧衆共修藥師法門共同為民眾祈福，盼全球疫情止息，現場還有公益園遊會、素食創意市集及文創桌遊等活動，吸引一般民眾親近佛法。

此次活動共有500名法師參與，大家齊心為世界禱告，盼人類一起度過難關，另場外還有多元素食品推廣素食環保及公益義賣、手作捏塑、公益桌遊、心手相連趣味遊戲、童玩等活動，有玩有吃有DIY，許多家長都特別帶著孩子們在輕鬆有趣互動中接觸佛法，益智啟善，感受佛教正能量。

新北市長侯友宜表示，藥師佛為佛教三寶佛之一，以12大願為眾生消災延壽、實現現世安樂，今年是「藥師佛文化節」第六年，每年皆吸引無數僧眾及親子參與，今年特別以「為全球祈福，願疫情止息」為主軸，募集「百萬藥師經，千萬藥師咒」，集聚善能量，為全民祈福。

慈法禪寺住持淨耀大和尚指出，今年新冠肺炎疫情在全球蔓延，衝擊人類生活、重創經濟，所以他們特別邀請全台各道場、諸山長老、出家僧眾及十方大德，一起恭誦「藥師琉璃光如來本願功德經」、虔誠迴向，祈願在藥師佛護佑下，轉化全球疫情共業、眾生安樂。