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2020藥師佛文化節 500法師齊為世界祈福
新北市政府與慈法禪寺今天上午在板樹體育館合辦「2020藥師佛文化節」邀集全國上百寺院、海內外僧衆共修藥師法門共同為民眾祈福，盼全球疫情止息，現場還有公益園遊會、素食創意市集及文創桌遊等活動，吸引一般民眾親近佛法。
此次活動共有500名法師參與，大家齊心為世界禱告，盼人類一起度過難關，另場外還有多元素食品推廣素食環保及公益義賣、手作捏塑、公益桌遊、心手相連趣味遊戲、童玩等活動，有玩有吃有DIY，許多家長都特別帶著孩子們在輕鬆有趣互動中接觸佛法，益智啟善，感受佛教正能量。
新北市長侯友宜表示，藥師佛為佛教三寶佛之一，以12大願為眾生消災延壽、實現現世安樂，今年是「藥師佛文化節」第六年，每年皆吸引無數僧眾及親子參與，今年特別以「為全球祈福，願疫情止息」為主軸，募集「百萬藥師經，千萬藥師咒」，集聚善能量，為全民祈福。
慈法禪寺住持淨耀大和尚指出，今年新冠肺炎疫情在全球蔓延，衝擊人類生活、重創經濟，所以他們特別邀請全台各道場、諸山長老、出家僧眾及十方大德，一起恭誦「藥師琉璃光如來本願功德經」、虔誠迴向，祈願在藥師佛護佑下，轉化全球疫情共業、眾生安樂。
新北市民政局表示，園遊會「好呷ㄟ底加啦~素食創意市集」邀請許多知名排隊美食，包括麻辣臭豆腐、齋愉燒及台式沙爹串、印度蔬食及越南素食等創意素食雲集等多家攤商都前來推廣自家美食，另外，主辦單位還準備了摸彩，祈福琉璃燈、防疫包及多項免費美食抽獎等活動，希望民眾一起來體驗佛法的奧義。
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