明志書院創建257年 泰山辦系列活動今起登場

位在新北市泰山區的明志書院創建257年，新北市客家事務局與泰山區公所今年擴大舉辦「109 年明志書院慶典、客家文化季 暨泰山設置 70 周年等系列活動」，由新北市長侯友宜主持朱熹誕辰祭典，並贈送明志書院智慧筆、天泉水，鼓勵傳承客家文化「晴耕雨讀」的精神。

侯友宜表示，先賢胡焯猷與郭宗嘏過去捐贈80多甲土地興辦「明志書院」，是彰化以北的第一間書院，向有「北台首學」的 稱譽，對客家及地方文化來說意義很重大，希望透過每年舉辦書院祭典及客家文化季，讓大家飲水思源、薪傳文明。

客家事務局長林素琴說， 明志書院不但是客閩合作興學的典範，也是北台灣重要客家文化資產，希望可以 作為當前社會重要的文化振興據點。