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明志書院創建257年 泰山辦系列活動今起登場

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜贈送智慧筆給泰山20位學生。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜贈送智慧筆給泰山20位學生。記者江婉儀／攝影

位在新北市泰山區的明志書院創建257年，新北市客家事務局與泰山區公所今年擴大舉辦「109 年明志書院慶典、客家文化季 暨泰山設置 70 周年等系列活動」，由新北市長侯友宜主持朱熹誕辰祭典，並贈送明志書院智慧筆、天泉水，鼓勵傳承客家文化「晴耕雨讀」的精神。

侯友宜表示，先賢胡焯猷與郭宗嘏過去捐贈80多甲土地興辦「明志書院」，是彰化以北的第一間書院，向有「北台首學」的 稱譽，對客家及地方文化來說意義很重大，希望透過每年舉辦書院祭典及客家文化季，讓大家飲水思源、薪傳文明。

客家事務局長林素琴說， 明志書院不但是客閩合作興學的典範，也是北台灣重要客家文化資產，希望可以 作為當前社會重要的文化振興據點。

泰山區長林慶豐表示，今年泰山區擴大辦理明志書院慶典等系列活動，並在明志書院舉辦朱熹夫子祭祀典禮、祈求智慧筆；頂泰山巖廟埕書院大街、藝文饗宴發現泰山寫生比賽、泰山設置70周年書畫展等富含書院與客家文化之系列活動，不只有深入的知識性文化議題，希望以創新和童趣的方式來呈現客家先賢胡焯猷捐獻興學的教育理想。

新北市長侯友宜為智慧筆進行開筆儀式。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜為智慧筆進行開筆儀式。記者江婉儀／攝影

客家文化 侯友宜

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