萬聖節活動登場 侯友宜搭動漫熱潮扮「炭次郎」吸目光

動漫「鬼滅之刃」劇場版昨日在全台上映，新北市長侯友宜今與市府團隊一同參與「府中搞什麼鬼」萬聖節變裝遊行，化身成男主角「竈門炭治郎」，並發送糖果給民眾。許多人盛裝打扮參加遊行，擠爆府中商圈非常熱鬧。

侯友宜與市府官員等人裝扮成鬼滅之刃角色群，並大跳南瓜舞步，不少民眾爭先恐後拍照留念。

侯友宜笑說，這是他第一次變裝，也率局處首長扮演抓鬼大隊，滿熱血、滿有感覺，因過去擔任刑警就是炭治郎這個角色，抓鬼、除魔、斬妖，一起捍衛公平正義、守護安全，讓經濟起飛，大家平安度過今年疫情。

除了遊行活動，現場還有進階版鬼抓人、不給糖就搗蛋、萬聖DIY以及搞怪市集，晚間也有「紅舞鞋派對」獨立音樂大賞，邀請樂團「靈魂沙發」、「溫室雜草」和入圍金曲獎最佳演唱組合的「唐貓」輪番演出。今年也打造3處「亡美空間」，分別在非常熱區與介壽公園，只要拍照打卡就有機會獲得限量小禮物。

侯友宜表示，今年市府啟動「府中美學示範基地」計畫，推動城市新美學再造，讓板橋府中地區串連起四鐵共構的新板特區，以及國定古蹟林本源園邸所在的枋橋古城區，成為生活美學基地。府中萬聖節活動擴大範圍至枋橋古城區，首推猛鬼巴士鬼怪導遊小旅行，讓萬聖節氛圍擴散到各地區。