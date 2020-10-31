環狀線誰蓋誰經營？ 侯友宜：是新北出錢

雙北爭捷運環狀線經營權不同調，先前台北市長柯文哲稱新北市長侯友宜爭經營權只是為了蹭聲量，更扯出「誰蓋誰營運」，柯文哲表示，那現在是台北市政府蓋的，所以呢。侯友宜今下午則表示，新北自己出錢來興建，自己的捷運本來就自己要負責。

侯友宜說，新北環狀線合約訂3年，大家有不同想法但3年合約到就自然收回來，這是最自然不過的一件事，環狀線都在新北境內，且由新北自己出錢興建，謝謝柯市長給他很多指導，更帶動雙北的共榮。

新北市議會國民黨團書記長周勝考說，柯文哲是「胡說八道」，環狀線由新北規劃、新北出錢，台北只是來承包工程，並不是新北把環狀線的權力給台北市，台北憑什麼要拿去就拿去。

周勝考指出，那所有在新北的捷運路段，是不是經營權都給新北，因為捷運通網新北的載客量高，台北賺前都是新北市民，那乾脆把經營權都給新北好了，柯文哲話不能這樣講，像是桃園機場捷運是桃園處理，就是給桃園管。

新北市議會民進黨團總召林銘仁說，環狀線該怎麼做，雙北市長應該坐下來商量，不是在媒體上放話，放話就是在創造聲量，新北想拿回來經營，也要考慮實際上經營能力，新北捷運局人數才台北的2成，新北應具體講出能力在哪裡。