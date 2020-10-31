新北聯合婚禮明登場 淡海輕軌推「幸福列車」

新北淡海輕軌藍海線第一期預計年底通車營運，新北捷運公司打造「幸福列車」，配合新北市府在11月1日舉辦的聯合婚禮，幸福列車將停靠在漁人碼頭站月台，供聯合婚禮百對新人拍照留念，為新人獻上祝福。

新北捷運公司日前推出「輕軌香」，讓列車充滿香氣，目前晨露、夕顏、藍夜3款香氛正在票選中，且參加的民眾有機會抽到iPhone12 Pro手機、福容住宿套票等獎項。

新北捷運公司說，為配合聯合婚禮，特別從淡海輕軌的15列車中，把編號第1號的101列車打造成幸福列車，代表每個人婚姻中的另一半都是萬中選一，更是彼此心目中的唯一。