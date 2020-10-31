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兒童新樂園繳庫率年年降 張斯綱： 教育局淪冤大頭

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北兒童新樂園。圖／北捷提供
台北兒童新樂園。圖／北捷提供

台北兒童新樂園103年風光開幕，但今年面對疫情衝擊，將首次虧損作收，但議員張斯綱發現，北市教育局將兒童新樂園委託給台北捷運公司代為管理，每年再從收益裡繳交一部分至地方教育發展基金，但除了第一年有達到預期的繳庫率之外，其他幾年都無法達標，因今年底代管契約將到期，張斯綱質疑，還要給北捷經營？或是將民間公司納入委託營運的選項之一。

張斯綱說，兒童新樂園第一年的收益十分亮眼，共繳回3914萬元，超出預期的6倍之多，但接下來兩年，捷運公司繳庫的達成率卻只剩29%與51%。教育局為了提升兒童新樂園的經營績效，107年還與捷運公司續簽委託經營契約，期限到今年的12月31為止。

張斯綱指出，但續簽合約後，兒童新樂園的經營績效反而更差，107年繳庫的達成率僅36%，去年更僅僅只有5%，今年面對疫情衝擊到９月已經虧損了5千多萬，到年底勢必要迎來首次的虧損。

張斯綱說，教育局面對捷運公司的營運績效無感，4年算下來教育局已經少收了5517萬元，若加上今年虧損恐無法繳庫，短收金額更累積達7363萬，但是捷運公司編列的獎金預算卻從105年的2132萬，一路向上攀升到今年的2689萬元，每一年的獎金發放金額都沒少，遠比繳回教育局的還多，教育局被當冤大頭嗎？

對此，教育局長曾燦金指出，仍會考慮兒童新樂園的定位，要考慮是營利還是非營利？兒童新樂園的前身是兒童育樂中心轉型而來，遊樂設施都很平價，未來會考慮價格，以及轉型發展，例如夜間遊園，或是與天文館有更多的合作。

兒童新樂園 教育局 捷運

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