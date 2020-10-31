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綠美化五股垃圾山 淡江商工學生用「心」翻轉

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
「心環原」藉由各種色葉灌木，透過複層次植栽方式與排列，形成心型、圓形等組合，呈現五股垃圾山回歸原初樣貌的意涵。圖／新北市景觀處提供
「心環原」藉由各種色葉灌木，透過複層次植栽方式與排列，形成心型、圓形等組合，呈現五股垃圾山回歸原初樣貌的意涵。圖／新北市景觀處提供

新北市府推動「城市綠美學」，導入景觀青年力，透過青年創意及植栽的結合打造寬廣的綠地空間及色彩繽紛層次分明的美學環境，來翻轉五股垃圾山意象，為城市及居住環境注入活力與質感。

五股垃圾山過往給人雜亂的印象，為解決當地環境問題，市府除了協助當地廠家合法化、拆除違建等，綠美化設計部分由景觀處負責，景觀處表示，此次邀請108年全國青年景觀競賽冠軍團隊的淡水商工學生江啟慧以及指導老師江奇真，設計出「心環原」綠地，讓青年女力展現創意。

兩人藉由各種觀葉灌木如變葉木、金露華、朱蕉及紅葉鐵莧等，形成心型及同心圓等不同組合，象徵「從心開始」和「希望五股」，呈現五股垃圾山回歸原初樣貌的意涵，並保留現地內之喬木，凸顯出不同高低的景觀線條色塊，展現景觀的趣味性，同時加入迷迭香、艾草等香草植物提供居民不同的綠化體驗，呈現城市的豐富變化，以及環境與人的共融關係。

農業局長李玟表示，市府結合各局處的力量，加速推動中興路以北及中興路以南中央軸帶公有地的改善，已完成五股「環保新垃園」、「竹．郵樂」及中央軸帶2期道路約650公尺長的「五股新冪境」綠地，目前持續進行軸帶第3期的工程，未來仍會不斷導入景觀青年力，透過青年的創意與視野提升新北市容的活力與質感。改變城市舊有風貌。

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