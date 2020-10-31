新北首屆原住民射箭競賽總獎金18萬 近300人競爭

新北市原民局今在樹林鹿角溪原住民族傳統射箭場舉辦「109年度新北市市長盃原住民族傳統射箭全國邀請賽」，並由市長侯友宜進行首發為比賽開場，原民局表示，透過推廣射箭運動傳承文化，也培養原住民朋友正當休閒活動，並培育優秀的射箭選手。

原民局長羅美菁表示，許多族群早期都是用弓箭狩獵，在原住民族社會中扮演不可或缺的角色，隨著時代的變遷，使用率漸漸降低，但仍有許多原住民族人具備射箭的技能。

原民局表示，傳統射箭場場地總長65公尺，寬35公尺，有射手及評審休息區、外圍安全緩衝區、靶架區等，在今年4月25日正式啟用，是新北市首座具有比賽級的射箭場地，也是推動原住民族文化的重要指標。今天的比賽吸引來自全國各地近300名優秀射箭好手同場競技，爭取總獎金18萬元。

來自花蓮縣的選手邱霞表示，近年原住民傳統射箭活動蔚為風潮，選手們從中得到文化自信，還能「以弓會友」，每位選手的弓箭及弓套，都刻有各自族群、家族意涵的圖騰或紋路，為文化注入力與美外也極具個人特色。

侯友宜今用原住民族傳統弓箭進行開弓儀式，為賽事揭幕，侯友宜雖然認真瞄準標靶，但還是沒射中，旁邊的原住民議員緩頻說「射中溪中的魚」，侯友宜笑說自己「大概把箭射到對岸去了」。

侯友宜表示，「射箭」代表原住民族傳統狩獵文化，也是原住民族文化的核心。今天的比賽除了在地的隊伍外，也有遠從台中、南投、彰化、花蓮等地的射箭好手齊聚新北，以箭會友，讓全國各地族人來到新北市，享受到高規格的賽事體驗，期望傳統文化的傳承可以在新北生根。