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柯文哲對同志示好？北市府2021舉辦亞洲平權運動

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
北市府明年將與「台灣同志運動發展協會」共同辦理「2021亞洲平權運動會」及申辦「2026世界同志運動會」。記者潘永鴻／攝影
北市府明年將與「台灣同志運動發展協會」共同辦理「2021亞洲平權運動會」及申辦「2026世界同志運動會」。記者潘永鴻／攝影

原訂每年辦理的北市銀髮族運動會及每2年1屆的北市身心障礙市民休閒運動會，今年在防疫考量下，體育局將兩場運動會合併。台北市長柯文哲致詞透露，明年10月將與「台灣同志運動發展協會」共同辦理「2021亞洲平權運動會（TSG）」及申辦「2026世界同志運動會」（Gay Games）等國際重要賽事。

柯文哲表示，全民休閒運動參與程度是現代化國家進步的重要指標，因此，台北市政府為落實照顧弱勢族群政策持續推動社會福利措施外，從交通敬老卡、台北捷運無障礙空間升級計畫、老人公寓、居家修繕補助服務、免費或半價優惠參觀文康休閒場館、提供樂齡運動巡迴指導團，等面向致力營造友善環境。

近年來，北市政府推展運動除建構優質的休閒運動環境外，也分別於2012年開始辦理「台北市身心障礙市民休閒運動會」，及2013年辦理「台北市銀髮族運動會」，重視並推廣多元族群運動權益，提升其運動風氣及促進身心健康發展。

柯文哲說，今年受到疫情影響，台北首次合併辦理兩場運動會，仍吸引近2千人，身心障礙者約700人、銀髮族約1,000人參與。其中參賽者中，更有耄耋的長輩同時報名參與兩組賽事。

柯文哲表示，台北市是一座兼具多元共融及運動平權的友善城市，日前與新北市共同擊敗法國（巴黎）及澳洲（伯斯）等知名城市，順利取得「2025年世界壯年運動會」（World Masters Games）主辦權，這也是繼「2017年台北世大運」後，台北將再度主辦國際大型綜合性運動賽事。

另外，柯文哲還說，2021年10月將與「台灣同志運動發展協會」共同辦理「2021亞洲平權運動會（TSG）」及申辦「2026世界同志運動會」（Gay Games）等國際重要賽事。希望能進一步帶動觀光產業進行城市行銷並擴大社會參與，讓全世界看見台北、看見台灣。

柯文哲 同志

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