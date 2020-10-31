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雙北捷運誰蓋誰營運？ 柯文哲：現在北市府蓋所以呢
雙北爭捷運環狀線經營權不同調，先前台北市長柯文哲稱新北市長侯友宜爭經營權只是為了蹭聲量，更扯出「誰蓋誰營運」，柯文哲今表示，「那就更慘了，誰蓋誰營運，那現在是台北市政府蓋的，所以呢？」
關於新北希望環狀線第一階段要收回自營，柯文哲先前說過「台北市不可能被新北綁架」，強調同一條捷運就是同一家公司，不可能分開來經營，更批侯友宜爭經營權只是為了蹭聲量。
柯文哲表示，環狀線這件事情，每個人都有每個人的本位，對台北市來講，環狀線總投資還要再2300億，「我也說過環狀線不可能由兩家公司經營，也不可能有兩套機電系統，所以這個討論無解。」
柯文哲建議，這沒有什麼好吵的，「就是一個協調，各取所需，一個平衡大家交代的過去這樣就可以，至於環狀線經營權，有可能上面兩家捷運公司在營運嗎？不可能嘛。」
柯文哲強調，要請交通部出來協調，既然基隆輕軌都可以討論了，那其他的也是一樣可以討論。
另外，何時與交通部長林佳龍進一步三方協調？柯文哲表示，有發文給交通部，不過，通常會先派次長到兩邊都先溝通，最後大家有共識再討論。
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