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林口公車難等？ 新北：要求業者監控班車、搭乘情形
新北林口地區近年來人口激增，逐漸衍生交通問題，新北市議員蔡淑君日前提到，有民眾要等7班公車才有辦法上車，新北交通局指出，已要求公車業者加派人力到重要佔位，觀察通勤乘客輸運情形，才能機動增班、強化疏運效率。
林口人口成長速度為新北之冠，且未來還有林口工一市地重劃區、國際媒體園區開發，以及桃園龜山A8轉運站醫療園區、機場捷運A7產業專區的開發，勢必引來更多人流，並對林口交流道與週邊的交通帶來衝擊。
新北交通局長鍾鳴時說，紓解林口區道路負荷，必須強化大眾運輸效能，減少私人交通工具上路，已要求公車業者到重要站位監控班車、乘客搭乘情形，加強間站點的班次調度，減少尖峰時間乘客久候、搭不上車情況。
鍾鳴時指出，林口也將增設公車轉運站，目前正規劃調整公車路線，減少路線繞行，所有行經的公車路線都可利用轉運站，未來也能透過轉運站強化公車調度效率，節省行車時間。
運輸管理科長林詩欽說，林口公車轉運站用地今年4月發現有紅火蟻，依規定投藥6個月後，這月中經國家防治中心確認無紅火蟻蹤跡，已同意解禁並使用土地，工程標案預計11月3日開標。
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