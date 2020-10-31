快訊

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

我又增1新冠肺炎境外移入病例 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口公車難等？ 新北：要求業者監控班車、搭乘情形

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局要求公車業者加派人力到重要佔位，觀察通勤乘客輸運情形，才能機動增班、強化疏運效率。圖／新北交通局提供
新北交通局要求公車業者加派人力到重要佔位，觀察通勤乘客輸運情形，才能機動增班、強化疏運效率。圖／新北交通局提供

新北林口地區近年來人口激增，逐漸衍生交通問題，新北市議員蔡淑君日前提到，有民眾要等7班公車才有辦法上車，新北交通局指出，已要求公車業者加派人力到重要佔位，觀察通勤乘客輸運情形，才能機動增班、強化疏運效率。

林口人口成長速度為新北之冠，且未來還有林口工一市地重劃區、國際媒體園區開發，以及桃園龜山A8轉運站醫療園區、機場捷運A7產業專區的開發，勢必引來更多人流，並對林口交流道與週邊的交通帶來衝擊。

新北交通局長鍾鳴時說，紓解林口區道路負荷，必須強化大眾運輸效能，減少私人交通工具上路，已要求公車業者到重要站位監控班車、乘客搭乘情形，加強間站點的班次調度，減少尖峰時間乘客久候、搭不上車情況。

鍾鳴時指出，林口也將增設公車轉運站，目前正規劃調整公車路線，減少路線繞行，所有行經的公車路線都可利用轉運站，未來也能透過轉運站強化公車調度效率，節省行車時間。

運輸管理科長林詩欽說，林口公車轉運站用地今年4月發現有紅火蟻，依規定投藥6個月後，這月中經國家防治中心確認無紅火蟻蹤跡，已同意解禁並使用土地，工程標案預計11月3日開標。

林口公車轉運站工程標案預計11月3日開標。圖／新北交通局提供
林口公車轉運站工程標案預計11月3日開標。圖／新北交通局提供

公車 林口

延伸閱讀

老少鹹宜的山系野遊！新北五股「林梢步道」能眺望林口台地

新北共好生活節今開跑 邀民眾用消費翻轉社會

駁柯文哲交換捷運 侯友宜：環狀線3年到就收回

林口A交流道增設南出北入匝道 新北市府今送件

相關新聞

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

新北市雙和地區今早無預警大規模停電，包括永安市場、連城路、秀朗路、福和路、永和路、永利路、永貞路、安樂路、安樂路、安平路...

林口公車難等？ 新北：要求業者監控班車、搭乘情形

新北林口地區近年來人口激增，逐漸衍生交通問題，新北市議員蔡淑君日前提到，有民眾要等7班公車才有辦法上車，新北交通局指出，...

銀髮族、身心障礙市民田徑賽 柯文哲鼓勵大家持續運動

「臺北市銀髪族暨身心障礙市民田徑挑戰賽」上午在台北田徑場舉辦，台北市長柯文哲上午出席開幕典禮並特別頒發「運動精神獎」給現...

社團臉譜／更少協會 年輔導千名迷途少年

中華民國更生少年關懷協會由范振蕙和江元凱於1992年創立，當時他們進入少觀所傳福音，發現許多孩子因家庭不溫暖、遭霸凌、結...

解決偏鄉交通 新北規畫新巴士轉型

新北市長者逾61萬人，新北市議員陳儀君昨在議會質詢指出，偏鄉7成老人有敬老卡卻因沒有捷運可搭，福利看得到、用不到，建議市...

疫情備案／本土周增15例 北市跨年改轉播

新冠肺炎疫情要多嚴重，北市才會停辦跨年晚會？觀傳局先前因說法前後不一挨批，前天北市府會議拍板，若北市出現1例不明感染源本...

綠色人行道落漆 柯文哲：是好顏色嗎

台北市長柯文哲大力推動鄰里交通環境改善計畫，在巷弄畫設綠色標線型人行道，但昨天交通會報上，研考會說明計畫成果，柯認為綠色...

電動機車數 六都排第二 柯：我們天龍國怎會輸

台北市電動機車設籍4萬6725輛，占總機車數5%，為六都第二，低於桃園市的5.9%。台北市長柯文哲昨主持市府交通會報，他...

獨／北市跨年防疫措施定案 1例本土照辦15例改線上轉播

新冠肺炎疫情要多嚴重，北市才會停辦跨年，觀傳局先前說法前後不一，昨天台北市政府府級會議報告最終「跨年活動疫情備案」定案，...

石碇區「祖孫萬聖趴」 主題變裝自信走秀

萬聖節前夕，石碇區楓子林活動大樓5樓禮堂熱鬧滾滾，老五老基金會與和平國小附幼兒園，今(30)日一同舉辦了-祖孫萬歲五GO趴活動，60位阿公阿嬤和小朋友配對分組，變裝打扮，展開別開生面的趴踢走秀。

九份景點天際線雜亂 地方盼電桿地下化

九份是國內知名的國際景點，可遠望山海美景的豎崎路、輕便路，天際線卻充滿凌亂電線，新北市議員林裔綺希望市府能推動九份等國際景點電桿地下化，並在今(30)日邀集台電等單位現勘，希望改善遊客造訪九份的觀光品質。

重鋪地坪更友善 雙溪不厭亭賞芒季11月展開

雙溪區不厭亭是東北角至高點之一，每到十一月芒花盛開期，吸引不少遊客前來，區公所將不厭亭地坪重鋪，讓輪椅族、嬰兒車可以順利上到涼亭欣賞景色，同時也彩繪上東西南北指標，雙溪區歡迎民眾11月來不厭亭賞芒季。

熱門新聞

影／防禦安全駕駛習性 中市警局交通隊報你知

看2.5億路上跑！ 50輛古董車11月嘉義市遊行

台南土城夜市驚傳熄燈！網友難過連署求援 議長回應了

萬大線花3年挖出30萬片遺址 縮短車站避破壞訊塘埔

影／屏東勝利星村眷村修復 點交時變「垃圾場」業者氣炸

車道傻傻分不清！ 龍潭中原路頻傳汽車逆向行駛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。