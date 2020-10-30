獨／北市跨年防疫措施定案 1例本土照辦15例改線上轉播

新冠肺炎疫情要多嚴重，北市才會停辦跨年，觀傳局先前說法前後不一，昨天台北市政府府級會議報告最終「跨年活動疫情備案」定案，若台北出現1例不明感染源本土確診個案，活動照辦且必須戴口罩；倘若每周新增15例不明感染本土確診個案，實體取消，跨年晚會改為線上轉播，不開放民眾進場。

觀傳局20日出席教育委員會專案報告，並舉例「台北地區出現10到15例的不明感染源的狀況，就取消實體活動，改為線上轉播；若有20例將會取消大型活動。」草案提出後，引發北市議員許淑華、陳重文等人轟炸柯市府無防疫積極作為。

這次北市新型冠狀病毒疫情小組拍板定案，台北市長柯文哲了解內容後，並無意見。其中，如果每周出現15例不明感染源本土確診個案，將改為線上轉播，不開放民眾進場。市府和101周邊道路將實施封閉管制，市政府區封閉路段為松高路、松壽路；101大樓煙火區封閉路段則是從市府路、松智路、信義路五段，不讓民眾進入。

跨年活動飲食攤位部分，發生1例本土前期因應，如有飲食行為，需保持安全距離或設置隔板，不吃桌菜；隨著案例數增加根據中央數據考量，後期，不設飲食攤位及無飲食行為。

活動範圍則為，發生1例本土前期因應，各類活動應自主檢核並落實上述防疫措施；隨著案例數增加根據中央數據考量，後期，室內活動超過100 人，室外超過500人須向觀傳局申請經衛生局審核通過。

台北市副發言人黃瀞瑩表示，防疫相關內容已經在會議中進行完善討論並訂定SOP，未來也將視疫情狀況做滾動式修正，黃瀞瑩強調，跨年晚會是台北市的大活動，將朝向舉辦為原則。