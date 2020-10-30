華梵大學30周年校慶 與雙北7大學組「文山聯盟」

位於新北市石碇區的華梵大學今舉辦建校三十周年校慶典禮，校長李天任今天宣布，華梵與政治大學、世新大學、台灣戲曲學院、中國科技大學、景文科技大學、東南科技大學等6所「大文山地區」大學攜手成立「文山聯盟」，推動大文山地區的地方創生工作，另外，國際雕塑名家黎志文也捐出兩件大型雕塑作品，與其他20餘件雕塑在校園內永久展出，讓華梵校園更添藝術氛圍。

李天任表示，透過跨校結盟，整合各校師生量能，發揮1+1大於2的強大新力量，讓地方創生的效應向外擴散開來，進而號召更多學校、地方團體、社會機構、公部門加入，也是全國罕見打破公私立、學制、領域的大學聯盟。

李天任表示，各校重點互異，有科技、人文、藝術、宗教、社會科學、戲曲等不同專長，結盟後將可資源共享，截長補短，加上華梵與萬芳高中等地區中小學長期合作，更能將地方創生的效益發揮到極致。

此次校慶也邀約黎志文在校園內舉辦「上善若水」雕塑展，展出25件大型雕塑作品，並於今日開幕，李天任表示，這次展覽是一個開始，明年起將規劃年年舉辦雕刻藝術節，將華梵大學打造成國際雕刻村，也計畫明年起每年舉辦雕刻藝術節，邀約國際知名雕塑家來華梵展出。

黎志文經常以山、水、雲作為創作題材，此次展出的作品中，作品「靜定慧姿」原名「泉水」，高達3公尺，借用流水的象形文字，呈現出水脈與波紋的組合，將「上善若水」的古老智慧轉換至堅硬的花崗石與柔軟平滑的曲線之間，揭示世間事物相互對立、彼此轉化的哲理，多次在新加坡等國際雕塑展中展出，備受好評，在這次校慶中捐贈給華梵永久典藏。

黎志文表示，此次帶到華梵大學展出的作品，每件都有好幾噸重，需要出動怪手和推高機來搬運，這些作品配合華梵特有的景色和雕塑主題，散放在校園各個重要景點中，師生漫步於草坪上、廣場中、建物前，轉身處處可見令人驚喜的石雕創作，自己也會利用時間向同學解說創作過程和主要意境。