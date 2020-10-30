快訊

土耳其愛琴海區6.6強震 多處建築倒塌

打臉國防部？ 漢翔稱外購教練機交機同國機國造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華梵大學30周年校慶 與雙北7大學組「文山聯盟」

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
國際雕塑名家黎志文教授（右）捐贈「靜定慧姿」」「泉聲暢響」兩件雕塑作品給華梵大學永久典藏。圖／華梵大學提供
國際雕塑名家黎志文教授（右）捐贈「靜定慧姿」」「泉聲暢響」兩件雕塑作品給華梵大學永久典藏。圖／華梵大學提供

位於新北市石碇區的華梵大學今舉辦建校三十周年校慶典禮，校長李天任今天宣布，華梵與政治大學、世新大學、台灣戲曲學院、中國科技大學、景文科技大學、東南科技大學等6所「大文山地區」大學攜手成立「文山聯盟」，推動大文山地區的地方創生工作，另外，國際雕塑名家黎志文也捐出兩件大型雕塑作品，與其他20餘件雕塑在校園內永久展出，讓華梵校園更添藝術氛圍。

李天任表示，透過跨校結盟，整合各校師生量能，發揮1+1大於2的強大新力量，讓地方創生的效應向外擴散開來，進而號召更多學校、地方團體、社會機構、公部門加入，也是全國罕見打破公私立、學制、領域的大學聯盟。

李天任表示，各校重點互異，有科技、人文、藝術、宗教、社會科學、戲曲等不同專長，結盟後將可資源共享，截長補短，加上華梵與萬芳高中等地區中小學長期合作，更能將地方創生的效益發揮到極致。

此次校慶也邀約黎志文在校園內舉辦「上善若水」雕塑展，展出25件大型雕塑作品，並於今日開幕，李天任表示，這次展覽是一個開始，明年起將規劃年年舉辦雕刻藝術節，將華梵大學打造成國際雕刻村，也計畫明年起每年舉辦雕刻藝術節，邀約國際知名雕塑家來華梵展出。

黎志文經常以山、水、雲作為創作題材，此次展出的作品中，作品「靜定慧姿」原名「泉水」，高達3公尺，借用流水的象形文字，呈現出水脈與波紋的組合，將「上善若水」的古老智慧轉換至堅硬的花崗石與柔軟平滑的曲線之間，揭示世間事物相互對立、彼此轉化的哲理，多次在新加坡等國際雕塑展中展出，備受好評，在這次校慶中捐贈給華梵永久典藏。

黎志文表示，此次帶到華梵大學展出的作品，每件都有好幾噸重，需要出動怪手和推高機來搬運，這些作品配合華梵特有的景色和雕塑主題，散放在校園各個重要景點中，師生漫步於草坪上、廣場中、建物前，轉身處處可見令人驚喜的石雕創作，自己也會利用時間向同學解說創作過程和主要意境。

大文山地區7所公私立大學締結「文山聯盟」，共同攜手地方創生。圖／華梵大學提供
大文山地區7所公私立大學締結「文山聯盟」，共同攜手地方創生。圖／華梵大學提供

華梵大學 藝術節

延伸閱讀

泰晤士報世界大學學科排名 中正大學社科躍升全國第六

蘇澳國小120歲生日 將席開百桌慶祝學校「呷百二」

泰晤士報高等教育專刊公布世界排名 東華大學表現優異

陳時中缺席北醫校慶 薛瑞元：他為了病毒跟一條豬

相關新聞

聯合大學第6學生宿舍動土 2年後校區宿舍增712床

國立聯合大學第6學生宿舍動土典禮今天上午舉行，這項工程校方以校務基金投注預算3.76億元，預計111年8月完工、同年9月...

泰晤士報世界大學學科排名 中正大學社科躍升全國第六

全球最具影響力的大學排名之一，英國泰晤士報高等教育專刊（THE），日前公佈2021年世界大學學科排名，中正大學在社會科學...

泰晤士報高等教育專刊公布世界排名 東華大學表現優異

英國「泰晤士報高等教育專刊」近日公布最新的世界大學排名，國立東華大學在電腦科學學門表現優異，名列全世界第301至400名...

明道大學實習旅館「搞鬼」 客人可獲驚喜彩蛋

彰化縣明道大學餐旅管理系大二學生結合旅館管理和節慶活動規畫的兩門課程，以西洋鬼節─萬聖節為主題，最近半個月內在學校實習旅...

台灣之光！ 中央大學太空新發現 連登天文物理期刊

中央大學教授郝玲妮與研究生首次在太陽風及地球磁層的交互作用中發現磁（場）重連（magnetic reconnection...

陳時中缺席北醫校慶 薛瑞元：他為了病毒跟一條豬

「北醫60 邁向榮耀」校慶活動眾星雲集，北醫校友、衛福部長陳時中與教育部長潘文忠皆列為貴賓名單，但因立法院會，臨時改派衛...

中原大學特教系畢展 研發多元教材造福特殊孩童

中原大學1997年成立特殊教育學系，成為全國第一個參與特殊教育教師培育的私立大學。延續傳統，第21屆畢業專題展覽「貳壹言...

台灣哪所大學圖書館最美？ 網友大推這間「看出去就是大海」

台灣有許多公私立大學，每間大學的環境、建築物等都有屬於自己的風格和特色，有一名網友日前到政大去參觀，看到新圖書館整體的設計讓他很驚豔，也因此很好奇全台哪間大學的圖書館最美？貼文引起討論，其中有人大推台東大學還能看到海景。

城市科大 助學生考日料證照

我國沒有日本料理證書，日料師傅多拿中餐證照。台北城市科技大學與日本合作開設日本料理課，畢業時最高可獲日本農林水產省認證的...

元智大學邀陳建仁 談疫情後新世界

元智大學通識教學部今天邀請前副總統陳建仁演講，談「疫情過後新世界—談台灣新興傳染病防制的成果與挑戰」專題演講。

泰晤士世界大學排名 台師大躍升教育學科第20名

泰晤士高等教育世界大學排名（THE）昨公布最新世界大學各學科排名，台灣師範大學表示，校方在教育學科排名全球第20，也是國...

【博班春又來／下】砸錢搶博生！成大推「學碩博七年一貫」 交大試過卻失敗

台灣學生不愛念博士班，怕投資報酬率太低。為了鼓勵學生讀博士，頂大紛紛推出各式「逕博」措施，不僅縮短修業時間，還大方給獎學金。本報獨家掌握，成功大學首度推動「學碩博七年一貫」，就讀期間每月發2萬元奬學金，完成博士學位再一次給20萬元奬學金，預計109學年度第二學期執行。校方指出，這樣可讓全校各院系博士生平均修業時間減少一年。

熱門新聞

泰晤士報世界大學學科排名 中正大學社科躍升全國第六

台灣哪所大學圖書館最美？ 網友大推這間「看出去就是大海」

大陸考場學測試題若被陸方提前拆封 13萬考生一併延

「以為要開防疫會議」北醫校慶 防疫巨頭都從這畢業

陳時中缺席北醫校慶 薛瑞元：他為了病毒跟一條豬

台灣之光！ 中央大學太空新發現 連登天文物理期刊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。