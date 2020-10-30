快訊

土耳其愛琴海區6.6強震 多處建築倒塌

打臉國防部？ 漢翔稱外購教練機交機同國機國造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北共好生活節今開跑 邀民眾用消費翻轉社會

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市經發局今（30日）、明（31日）兩天於板橋車站B1舉辦「新北共好生活節」市集活動，集結12組新北社企團隊，共同展現社會問題的新解方。圖／新北市經發局提供
新北市經發局今（30日）、明（31日）兩天於板橋車站B1舉辦「新北共好生活節」市集活動，集結12組新北社企團隊，共同展現社會問題的新解方。圖／新北市經發局提供

新北市經發局今（30日）、明（31日）兩天於板橋車站B1舉辦「新北共好生活節」市集活動，集結12組新北社企團隊，共同展現社會問題的新解方。解決的問題包含「生活常見剩食」、「弱勢或障礙者自立」、「翻轉浪犬命運」等社會議題，期望透過市集及互動體驗活動，讓大家在消費時能認識社會企業，也讓社會企業價值融入民眾生活中，一起用關懷與愛心改變世界。

新北社企團隊「胡家幸福蜂蜜」創辦人胡世和表示，購買胡家幸福蜂蜜不僅能幫助到過動症協會等社會弱勢團體，更可幫助到台灣的蜂農持續養蜂。感謝市府協助串聯多樣化的通路，包括金山區公所、文化局等實體展銷推廣機會，及經發局協助蜂蜜產品上架7-ELEVEN實體通路，全力支持實踐過動兒及弱勢族群之「賦權」與 「培力」之使命。

經發局專門委員劉宜玲表示，新北一直積極協助社會企業永續發展，除了提供免費創業空間、知識課程、業師輔導等資源外，也舉辦展售活動，幫助新北的社會企業提高能見度，讓社企與市場能有更緊密的鏈結。在通路的拓展上，目前新北已成功協助「胡家幸福蜂蜜」與「元初豆坊」上架超商通路，成功拓展商機。此外也爭取到明年「2021 亞太社會創新高峰會」主辦權，期能更進一步讓新北社企發展能量被國際看見。

經發局表示，本次市集活動以「共好生活」為主軸，並以「貼近日常」為出發，透過活動辦理全力支持社企為社會議題發聲，期望傳達原來消費的同時，也是在傳達愛與回饋社會的正向能量，邀請大家以行動支持社會企業實踐社會價值與目標。

經發局補充，活動期間除了集點打卡送現金抵用券外，還規畫有「舞台活動」，邀請到「台灣心輔犬培育團隊」帶來毛小孩禮貌交朋友活動，傳遞與狗老師正確的相處觀念；「集思行旅文創」透過黑水虻循環食農模型解說，帶領大家來場特別的環教體驗；「藝起來串臉」透過神經纖維瘤(NF)友折氣球暨生命故事分享有獎徵答，讓大家更認識他們。想了解相關詳情請至「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。

社會企業 社企

延伸閱讀

九份景點天際線雜亂 地方盼電桿地下化

新北光仁中學無人機 獲塞浦路斯發明獎金牌

智慧臨停讓家長接送學幼童 新北111年全面上路

駁柯文哲交換捷運 侯友宜：環狀線3年到就收回

相關新聞

獨／北市跨年防疫措施定案 1例本土照辦15例改線上轉播

新冠肺炎疫情要多嚴重，北市才會停辦跨年，觀傳局先前說法前後不一，昨天台北市政府府級會議報告最終「跨年活動疫情備案」定案，...

萬大線花3年挖出30萬片遺址 縮短車站避破壞訊塘埔

捷運萬大線一期預計2025年完工，不過先前因為挖到一座蓋在植物園與訊塘埔的遺址，北市捷運局第二區工程處長陳俊宏今天表示，...

中央進口美豬又要人不吃 侯友宜：不進口就沒事

部分縣市政府欲祭出自治條例規定萊克多巴胺零檢出，但衛福部卻說會牴觸中央法規而無效，新北市議員葉元之指出，大法官曾做成釋字...

石碇區「祖孫萬聖趴」 主題變裝自信走秀

萬聖節前夕，石碇區楓子林活動大樓5樓禮堂熱鬧滾滾，老五老基金會與和平國小附幼兒園，今(30)日一同舉辦了-祖孫萬歲五GO趴活動，60位阿公阿嬤和小朋友配對分組，變裝打扮，展開別開生面的趴踢走秀。

九份景點天際線雜亂 地方盼電桿地下化

九份是國內知名的國際景點，可遠望山海美景的豎崎路、輕便路，天際線卻充滿凌亂電線，新北市議員林裔綺希望市府能推動九份等國際景點電桿地下化，並在今(30)日邀集台電等單位現勘，希望改善遊客造訪九份的觀光品質。

重鋪地坪更友善 雙溪不厭亭賞芒季11月展開

雙溪區不厭亭是東北角至高點之一，每到十一月芒花盛開期，吸引不少遊客前來，區公所將不厭亭地坪重鋪，讓輪椅族、嬰兒車可以順利上到涼亭欣賞景色，同時也彩繪上東西南北指標，雙溪區歡迎民眾11月來不厭亭賞芒季。

台北金山分院守護北海岸 大同扶輪社捐贈巴士送愛偏鄉

台大金山分院是北海岸萬里、金山、石門及三芝四區唯一的醫院，在地居民老年人口偏多，且交通不便，造成就醫限制。為了改善四區民...

北市文青景點一號糧倉 獲第5屆國家文化資產保存獎

台北市歷史建築「一號糧倉」以公私合作模式保存文化資產，榮獲文化部第五屆國家文化資產保存獎「保存貢獻類」獎項，其投入文資保...

駁柯文哲交換捷運 侯友宜：環狀線3年到就收回

台北市長柯文哲接受媒體專訪時透露，已向新北市長侯友宜提條件，基隆捷運與捷運萬大線2條路線讓給侯經營，換環狀線給台北市府，...

議員憂年底處理垃圾有問題 新北：會保障市民權益

新北去年5月調降專用垃圾袋費用，新北市議員葉元之說，住戶大樓反應垃圾袋費用調降，垃圾處理費卻上漲，選擇不再與民間清運公司...

影／萬大線植物園站開箱! 3年挖出大量植物園遺跡

捷運萬大線第一期將於2025年完工，但先前在植物園站站體上方挖出遺跡，耗費不少時間與人力，如今開挖後完成的潛盾隧道也搶先...

誇張！幽靈組織霸占公園 北市府：勸導不聽可連續裁罰

台北市公園竟遭幽靈組織長期霸占授課，誇張到行徑甚至排擠民眾使用公共空間。北市議員耿葳今天表示，有民眾投訴帶孩子到大安森林...

熱門新聞

台南土城夜市驚傳熄燈！網友難過連署求援 議長回應了

看2.5億路上跑！ 50輛古董車11月嘉義市遊行

北北基桃竹5市災害防救業務訪評 侯友宜籲縣市跨區演練

萬大線花3年挖出30萬片遺址 縮短車站避破壞訊塘埔

影／防禦安全駕駛習性 中市警局交通隊報你知

車道傻傻分不清！ 龍潭中原路頻傳汽車逆向行駛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。