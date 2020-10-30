新北共好生活節今開跑 邀民眾用消費翻轉社會

新北市經發局今（30日）、明（31日）兩天於板橋車站B1舉辦「新北共好生活節」市集活動，集結12組新北社企團隊，共同展現社會問題的新解方。解決的問題包含「生活常見剩食」、「弱勢或障礙者自立」、「翻轉浪犬命運」等社會議題，期望透過市集及互動體驗活動，讓大家在消費時能認識社會企業，也讓社會企業價值融入民眾生活中，一起用關懷與愛心改變世界。

新北社企團隊「胡家幸福蜂蜜」創辦人胡世和表示，購買胡家幸福蜂蜜不僅能幫助到過動症協會等社會弱勢團體，更可幫助到台灣的蜂農持續養蜂。感謝市府協助串聯多樣化的通路，包括金山區公所、文化局等實體展銷推廣機會，及經發局協助蜂蜜產品上架7-ELEVEN實體通路，全力支持實踐過動兒及弱勢族群之「賦權」與 「培力」之使命。

經發局專門委員劉宜玲表示，新北一直積極協助社會企業永續發展，除了提供免費創業空間、知識課程、業師輔導等資源外，也舉辦展售活動，幫助新北的社會企業提高能見度，讓社企與市場能有更緊密的鏈結。在通路的拓展上，目前新北已成功協助「胡家幸福蜂蜜」與「元初豆坊」上架超商通路，成功拓展商機。此外也爭取到明年「2021 亞太社會創新高峰會」主辦權，期能更進一步讓新北社企發展能量被國際看見。

經發局表示，本次市集活動以「共好生活」為主軸，並以「貼近日常」為出發，透過活動辦理全力支持社企為社會議題發聲，期望傳達原來消費的同時，也是在傳達愛與回饋社會的正向能量，邀請大家以行動支持社會企業實踐社會價值與目標。

經發局補充，活動期間除了集點打卡送現金抵用券外，還規畫有「舞台活動」，邀請到「台灣心輔犬培育團隊」帶來毛小孩禮貌交朋友活動，傳遞與狗老師正確的相處觀念；「集思行旅文創」透過黑水虻循環食農模型解說，帶領大家來場特別的環教體驗；「藝起來串臉」透過神經纖維瘤(NF)友折氣球暨生命故事分享有獎徵答，讓大家更認識他們。想了解相關詳情請至「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。